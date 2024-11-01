Tarihi Çarşı Hamamı’nın hizmete hazır hale gelmesi için çalışma yaptıklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarihi hamamın hizmete girmesi için gün saydıklarını söyledi.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Yenişehir’de tarihi bir yapı daha ayağa kalkıyor. Tarihi ve kültürel mirasın en önemli sembollerinden biri olan hamam kültürünün tekrar ilçeye kazandırılması için aylar önce çalışma başlatan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Tarihi Çarşı Hamamı’nın tekrar hizmete girmesi için gün saydığını ifade etti. Başkan Ercan Özel, “Kıymetli büyüklerimizin her birinin çok uzun yıllara dayanan değerli hatıralarının olduğu ilçemizde bulunan Osmanlı Cihan Devletinden kalma Tarihi Çarşı Hamamını, tekrar halkımızın kullanımına açmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Göreve gelmeden önce, “Osmanlı’nın ilk başkenti olan Yenişehir’de hamam kültürünün yok olmasına müsaade etmeyeceğiz. Yenişehir’in önemli ihtiyaçlarından biri olan hamam eksikliğini gidereceğiz” sözlerini hatırlatan Başkan Ercan Özel, “Aylardır, süren hummalı çalışmalarımızı Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Sayın Haluk Yıldız ile birlikte inceledik. Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamını uzun yılların ardından çok kısa zaman içerisinde şehrimize yeniden kazandıracağız. Tüm halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diyerek Yenişehir halkına müjdeyi verdi.