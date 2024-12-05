Aydın’ın en eski esnaf sokaklarından olan tarihi çarşının eski günlerine dönmesi için başlattıkları mezat etkinliği ile çaba sarf ettiklerini belirten çarşı esnaflarından Sinan Çepni; “Amacımız Aydın’ın en eski esnaf sokağını tanıtmak ve bu sokağı Aydın’ın kültürüne, yapısı bozulmadan tekrar kazandırmak” dedi.

Aydın’ın Efeler ilçesinin eski yerleşim yerlerinden olan ve Hasır Pazarı olarak bilinen mevkii, modern dünyaya inat ayakta kalmaya çalışıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılmaya çalışıldığı mevkiinin esnafları ise gerçekleştirdikleri mezatlar ile bölgenin tekrar canlanması için çaba sarf ediyor. Bölgenin İstanbul’un Kapalı ve Mısır Çarşısı, İzmir’in Kemeraltı Çarşısı gibi gözde çarşılardan biri olmaya aday olduğuna dikkat çeken bölge esnafı, Gümrük Önü Çarşısı’nın da korunarak yarım kalan restorasyonların tamamlanmasını istediler.

Çocukluğunun geçtiği sokakta açtığı çay ocağı ile hayalindeki işini kuran çarşı esnaflarından Sinan Çepni (41) ise sokağın nostaljik günlerine dönmesi için harekete geçti. Çepni, çarşının merkezi konumundaki meydanda ticari amaç gütmeden başlattığı mezat günleri ile sokağın eski sosyal hayatına kavuşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarihi çarşıyı yapısını bozmadan Aydın’ın kültürel yapısına tekrar kazandırmak istediklerini ifade eden Çepni, açtıkları mezatla birlikte sokağın canlanmaya başladığını ifade ederek “Bu tarihi çarşımızı eski günlerine kavuşturmak, tekrar canlandırmak istedik. Eski ticaretini, eski sosyal ortamını, nostaljik halini yakalasın istiyoruz. Bunun için böyle bir fikir çıktı aklımdan. Çocukluğum da zaten bu çarşıda geçti. Doğduğum günden beri buradayım. Eskiden bu meydan da ayı oynatıldığını da bilirim, salatalık soyulup satıldığını, elma şekercilerinin, pamuk şekercilerinin gezdiğini de bilirim. Tekrar o nostaljik, Osmanlı tarzı bir havasına geri dönsün istiyoruz. Zaten burası eski kervansaray bölgesi. Kervansarayın bir kolu buradan geçiyormuş, ticaret yoluymuş. Onları tekrar canlandırmak için böyle bir fikirle yola çıktık. Şimdi mezatlarımız gayet güzel gidiyor. Burasının canlandırılması için belediyelerin, kurumların da yardımlarını bekleriz. Sonuçta Aydın’ın kültür ve sanatına yönelik bir faaliyet oluyor buradaki çalışmalarımız. İnsanlar bu bölgeyi tanısın görmeyenler gelip görsün istiyoruz. Bu çarşının öneminin bilinmesini istiyoruz. Arkamızda tarihi Gümrükönü Çarşısı var ama ‘Yıllardır Aydın’dayız bu tarihi binaydı görmedik’ diyenlerle de karşılaşıyoruz. Amacımız Aydın’ın en eski esnaf sokağını tanıtmak ve bu sokağı Aydın’ın kültürüne, yapısı bozulmadan tekrar kazandırmak. O nostaljiyi tekrar geri getirmek” dedi.

“Ticari amaç gütmüyoruz”

Ticari amaç gütmeden mezatları gerçekleştirdiklerini ve yardımlaşmayı pekiştirdiklerini ifade eden Çepni; “Burada mezatı ticari amaç gütmeden yapıyoruz. Ev hanımları da mezatımıza katılabiliyor. Yardımlaşma, dayanışma, sosyallik ve kullanılmayan eşyaların farklı bir şekilde değerlendirilmesi, başka insanlara yararı olması için yapıyoruz. Amacımız tamamen sosyalleşip birbirimize destek olmak. Aşırı derecede ticari amaç gütmeden bu işi yapıyoruz. Sadece burada içilen çayın kahvenin yenilen yiyeceklerin parasını çıkarmak amacımız. Yani ortada dönen masrafı çıkarmaya yönelik ticaretimiz oluyor. Çok yüksek meblağlar kazanma derdinde değiliz” şeklinde konuştu.