1392 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından dedesi Orhan Gazi adına yaptırılan tarihi caminin duvarına gelişigüzel çivilerin çakılması ve tanıtım levhasının giriş kapısının önüne yere bırakılması tepkilere neden oldu.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbe yerleşkesi içinde bulunan 631 yıllık tarihi cami, son cemaat yeri tamamlanması için geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine kapatılmıştı. O dönem tarihi camiye yapılan son cemaat yerinde camiye çakılan büyün çelik çiviler vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. 1392 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından dedesi Orhan Gazi adına yaptırılan tarihi cami zarar verildiğini düşünen vatandaşlar tepkileri dile getirmişti. 26 Mayıs günü son cemaat yeri tamamlanıp yeniden ibadete açılan tarihi Orhan Gazi Camii tanıtım levhasının giriş kapısının bırakılması tepkilere neden oldu. Giriş kapısı yanına gelişigüzel açılan 7-8 adet delik görülürken, bunların cam çerçeveli tanıtım levhası için yapıldığı iddia edildi.