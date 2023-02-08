Samsun’da tahrip olan ve zarar gören tarihi camiler Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.

Samsun’da tahrip olan ve zarar gören tarihi camiler Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Samsun’daki yatırımlarına 2022 yılında 4 milyon 343 bin TL kaynak harcadı. Bu dönemde Bafra Çarşı Camii, Yeni Karakol Camii çevre düzenlemesi, vakıf binası tadilatı, Ladik Bülbül Hatun Camii kurşun kaplama işi ve Vezirköprü Ganioğlu Camii çatı onarımı işleri tamamlandı.

850 yıllık ahşap cami restore ediliyor

Müdürlük, çökme tehlikesi bulunan 850 yıllık ahşap Çarşamba Göğceli Camii’nin restore işlemine başladı. 645 bin TL proje bedelli Göğceli Camii röleve, restitüsyon, restorasyon ve statik projesinin yüzde 10’u tamamlandı.

Ahşap caminin restore projesinin yanı sıra 175 bin TL proje bedelli Çarşamba Şeyh Habil Camii röleve, restitüsyon, restorasyon ve statik projesinin yüzde 10’u tamamlandı. 135 bin TL proje bedelli İsa Baba Camii zemin etüdü yapılması, raporlama performans analiz ve güçlendirme projesinin de yüzde 10’u tamamlandı.