Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarihi eser ve camilerin gelecek kuşaklara kazandırılması amacıyla verdiği talimat sonrası restorasyon çalışmaları sürüyor. Son olarak Gürgentepe’de bulunan ve yaklaşık 200 yıllık tarihi bulunan ve çivisiz inşa edilen Eskiköy Camii’nde restorasyon çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarihi eser ve camilerin gelecek kuşaklara kazandırılması amacıyla verdiği talimat sonrası restorasyon çalışmaları sürüyor. Son olarak Gürgentepe’de bulunan ve yaklaşık 200 yıllık tarihi bulunan ve çivisiz inşa edilen Eskiköy Camii’nde restorasyon çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında mevcut yapı üzerindeki tüm detaylar düşünülerek kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

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Sona yaklaşılan cami restorasyonunda işin yüzde 95’i tamamlandı. Çalışmalar kapsamında caminin ahşapları numaralandırılarak söküldü. Sökülen ahşapların temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra caminin ahşaplarının montajı gerçekleştirildi. Çatısının tamamlandığı caminin iç kısmında mahfil katı tamamlandı. Ekipler, minber ve kürsünün yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında kıble duvarında yeni ahşap perde kullanılarak tamamlama yapılacak olan camide, ahşap giyotin pencere uygulanacak ve giyotin pencerelere çift cam takılacak. Caminin giriş kapısı önüne yığma tekniğinde taş merdiven uygulanacak.

Tüm yeni ahşap imalatların yapının özgün ahşap malzemesinden seçilerek aslına uygun olarak restore edilecek olan Eskiköy Ahşap Cami yenilenen haliyle kısa süre sonra ibadete açılacak.

İki tarihi cami restore edilerek ibadete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, daha önce tarihi Gülyalı Kestane Camii ile Çaybaşı Çayır Camii restorasyonlarını gerçekleştirerek ibadete açılmasını sağlamıştı. Altınordu Eskipazar Camii restorasyonu ve arkeolojik kazısı sürüyor.