Cuma namazından sonra vatandaşlar yaşanan kuraklık nedeniyle Hoşkadem Cami İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz’ın okuduğu yağmur duası için ellerini semaya açtı. Yağmur duasında hep birlikte "amin" diyen vatandaşlar, "İnşallah kısa sürede topraklarımız yağmur ile buluşur" şeklinde temennide bulundu.

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