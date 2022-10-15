Burhaniye ilçesinde, belediyenin tarihi Kocacami de başlattığı çevre düzenlemesi devam ederken, caminin yaklaşık 50 yıldır kapalı olan bir kapısı da açıldı. Kapının açılması cami cemaatini sevindirdi.

Burhaniye ilçesinde, belediyenin tarihi Kocacami de başlattığı çevre düzenlemesi devam ederken, caminin yaklaşık 50 yıldır kapalı olan bir kapısı da açıldı. Kapının açılması cami cemaatini sevindirdi.

Burhaniye’de 1841 yılında Muhyiddin-Rumi tarafından yaptırılan Kocacami’de belediyenin başlattığı çevre düzenlenmesi devam ederken, uzun yıllardır kapalı olan bir kapısı da açıldı. Tarihi caminin kuzey ve batı cephelerin de yer alan kapılar hizmet verirken, doğu cephesinde bulunan kapı da yaklaşık 50 yıldır kapalıydı. Çevre düzenlemesi sırasında kapının açılması cemaati sevindirdi. Kapının açılmasına sevindiğini anlatan Ahmet Özkahraman, “Benim yaşım 70. Bu kapıyı hiç açık görmemiştim. Şimdi ise çevre düzenlemeleri sırasında açıldı. Buna çok sevindim İnşallah kıyamete kadar kapanmaz” dedi. Abdullah Yaman ve Yavuz Baltacı da, kapının açılmasına sevindiklerini söyledi.