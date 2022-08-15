Malatya’da 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören Yeni Camiinin, restorasyonu sırasında avluya alınan beton abdest lavaboları vatandaşları ve STK’ların tepkisi üzerine kaldırıldı.

Malatya’da 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören Yeni Camiinin, restorasyonu sırasında avluya alınan beton abdest lavaboları vatandaşları ve STK’ların tepkisi üzerine kaldırıldı.

Malatya’nın sembolü haline gelen ve halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Cami, 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük çapta hasar gördü. Camii iki yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının ardından Ramazan ayında ibadete açıldı. Restorasyon sırasında kubbesi ve tabanı yeniden inşa edilen caminin özgün yapısındaki şadırvanı kaldırılarak başka bir bölüme alındı. Caminin girişindeki abdest alma alanı ise avlu dışına taşındı.

Avlu dışına taşınan beton bloklu abdest lavabolarına, vatandaşlar ve STK’lar tarafından, caminin siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterildi. Tepkilere yol açan beton bloklu abdest alma lavaboları Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından alınan kararla kaldırıldı.

Vatandaşlar, caminin siluetini ve bütünlüğünü bozan blokların kaldırılmasından memnun olduklarını dile getirdi.