Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyünde Türkiye’nin ve dünyanın insan eliyle yapılmış en uzun duvarları arasında gösterilen Hacı Abdullah Duvarı’nın kapısı defineciler tarafından tahrip etti.

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyünde Türkiye’nin ve dünyanın insan eliyle yapılmış en uzun duvarları arasında gösterilen Hacı Abdullah Duvarı’nın kapısı defineciler tarafından tahrip etti.

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Çakrak Köyünde bulunan 400 yıl önce yapıldığı tahmin edilen 6,5 km uzunluğundaki tarihi Hacı Abdullah Duvarı, dünyada Çin Seddi ve Hadrian Duvarı’ndan sonra insan eliyle yapılan en uzun yapı olarak biliniyordu.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler iş makinesiyle tarihi Hacı Abdullah Duvarının geçiş noktası olan Çıkrıkkapı Yaylasının girişindeki kapının bulunduğu bölgede izinsiz kazı yaptı. Konuyla alakalı Alucra Çakrak Köyü Muhtarı Murat Çakmak durumu Alucra İlçe Jandarma Komutanlığına bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tepkisini dile getiren Köy Muhtarı Murat Çakmak, “Çakrak köyü Çıkrıkkapı Yaylamızda bulunan tarihi duvarın giriş noktası defineciler tarafından kazılıp çukur haline getirilip giriş noktası zarar görmüştür. Yıllardır bölgede tarihi eserlere zarar veriliyor, buda yapanın yanına kar kalmıştır. Bu işi köy muhtarlığı takip edip ilgili şebeke açığa çıkarılıp hukuka teslim edilmeli. İş makinası ile çalışanları bulmak zor iş değil, ilgili yerlere şikayetler yapılmalı, bunu yapanlar adalete teslim edilmeli" dedi.