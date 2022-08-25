Antakya Belediyesi tarafından Kurtuluş Caddesi üzerinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Antakya Belediyesi tarafından Kurtuluş Caddesi üzerinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Antakya Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirlikleri ile hayata geçirilen tarihi Herod günümüzdeki adı ile Kurtuluş Caddesi’nin layık olduğu görünüme kavuşması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları 4. etap ile devam ediyor.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, Antakya’nın en önemli değerlerinden biri olan ve dünyada ilk ışıklandırılan cadde olarak kabul edilen Kurtuluş (Herod) Caddesi’ni tarihteki ihtişamına ve hak ettiği görünüme kavuşturmak, yeniden canlandırmak amacıyla başlanan çalışmaların esnafın işlerini aksatmadan gerçekleştirildiği kaydedildi.