Eskişehir’in en turistik yerlerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde, çöp konteynırı olmaması nedeniyle bir sokak kenarına bırakılan çöp ve moloz atıkları vatandaşın tepkisini çekti.

Odunpazarı ilçesi Alanönü mahallesi Dedelek sokakta yol kenarındaki atık yığını göze çarptı. Duyarsız kişiler tarafından şuursuzca etrafa bırakılan çöp ve molozlar, sokakta kötü görüntüler oluşturdu. Turistlerin uğrak noktalarından olan bölgenin bu şekilde kirletilmesi kenti ziyaret etmeye gelen turistler açısından kötü bir intiba da oluştururken, bölge halkı tüm çabalarına rağmen bu durumun önüne geçemediklerini belirtti. Tepkisini dile getiren mahalleliler, sokakta çöp konteynırı olmadığına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

“Çevre kirliliği bizim sağlığımızı olumsuz etkilediği gibi turistler açısından da hoş olmuyor”

Mahalle sakinlerinden olan Eren Kaplan, bu manzaranın bölgeyi ziyaret eden turistler açısından kötü bir intibaa sebep olduğunu söyledi. Çevre kirliliğiyle ilgili rahatsızlığını ifade eden Kaplan, “Mahallemize dökülen çöp ve moloz atıklarından dolayı rahatsızlık duyuyoruz. Buraya her gün yüzlerce turist ve vatandaş geliyor. Bu sokaktaki manzarayı gördükleri zaman rahatsızlık duyuyorlar. Buradaki çevre kirliliği bizim sağlığımızı olumsuz etkilediği gibi turistler açısından da hoş olmuyor. Hatta geçtiğimiz zamanlarda bir tane turist, ‘Bu güzel tarihi bölgedeki çöpler ne?’ diye sormuştu. Lütfen yetkililer konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstersinler” dedi.