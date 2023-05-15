Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde yer alan bir kaldırımdaki çeşme hayratının önüne atılan ve birkaç gündür aynı şekilde beklediği belirtilen torbalar içindeki moloz yığınlarına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Akcami mahallesinde Malhatun ve Hacı Çakır sokağının birleşme noktasındaki kaldırımda bulunan çeşme hayratının önüne onlarca çuval halinde bırakılan molozlar günlerce birikerek çöp yığınına dönüştü. Yerli turistlerin özellikle hafta sonlarında kentin uğrak bölgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri’nin de içinde yer alan söz konusu noktada çöp yığınlarının yaklaşık 5 gündür durduğu iddia edildi. Çevredeki bir binada devam eden inşaat çalışmaları esnasında kaldırıma bırakıldığı düşünülen moloz yığınlarının çeşmenin yanında yer alan çöp kutusuna atılmaması tepkilere yol açarken, kaldırımın büyük bir bölümünü kapladığı da görüldü. Yaşlı bir vatandaşın ise çeşmeden şişelere su doldurduğu anda çöp yığınlarının hemen yanında durması da kötü görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Öte yandan bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, bu tarz çuvalla atılan moloz yığınlarının kendi sağlıkları ve çevresel görüntü açısından hoş olmadığını belirterek, günlerdir aynı manzarayı görmekten rahatsız olduklarını dile getirdiler.