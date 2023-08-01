Eskişehir’de bulunan Tarihi Odunpazarı Evleri, bu yaz tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Yaz tatilini Eskişehir’de değerlendirmeyi tercih eden turistler, Tarihi Odunpazarı Evleri’nde yoğunluk oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Osmanlı mimarisini yakından inceleme fırsatı yakalarken, kente mahsus lezzetleri de deneyimliyor. Turistler, lületaşından yapılan hediyelik eşyalara da ilgi gösterirken, bolca fotoğraf çektirerek anı biriktirdi. Odunpazarı’ndaki çoğu işletmenin dolu olduğu gözlemlenirken, çevre esnafı işlerden memnun olduğunu ifade etti.

Aslen Eskişehirli olan ama İstanbul’da yaşayan Zeki Öğretmen, bu yaz tatilini memleketinde değerlendirmeyi tercih etti. Geçmiş günleri yâd etmek istediğini belirten Öğretmen, “Aslında benim doğduğum yer Eskişehir. Çocukluğum Odunpazarı’nda geçti. Eğitim ve öğretimimi de burada tamamladım. Ancak şu anda İstanbul’da yaşıyorum. Eski günleri yâd etmek için Kurşunlu Külliyesi’ni gezdik ve de şimdi İstasyon Köprüsü’ne doğru gidiyoruz. Eskiden Akarbaşı Mahallesi’nde değirmenin olduğu yerden su geçerdi, orada yüzerdik. Çeşmesi vardı, su doldurup içerdik. Çukur Çarşı’da top oynardık, günlerimiz böyle geçerdi. Eskişehir çok değişmiş, çok da güzel olmuş” dedi.