Akçaabat Belediyesi şehrin turizm potansiyelini arttırmak ve kültürünü koruyarak geleceğe aktarmak için Akçaabat’a yeni bir müze daha kazandıracak.

Tarihi, kültürü, sanatı, sporu ve folkloruyla zengin Akçaabat için birçok çalışmaya öncülük ederek imza atan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat’a kazandırılacak yeni müzenin ‘Kent Müzesi’ adını taşıyacağını belirtti.

Kent Müzesi için bugünkü Merkez İlköğretim Okulu’nun bahçesinde bulunan tarihi bina restore edilecek. Restorasyon projesinin hazır olduğunu ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını vurgulayan Başkan Ekim, “Kent Müzesi yapıldığında hem bölgesel hem ulusal çapta örnek teşkil edecek ve içerisinde; Akçaabat’ın tarihi süreçlerini anlatan eserler, tablolar ve şehre dair bir sürü eser sergilenecek. Akçaabat’ı her yönüyle yerli ve yabancı turistlere anlatacak eserlerle donatılacak olan Müze, geçmişle bugün, bugünle geleceğin arasında köprü olacak, zamanlar arası kucaklaşmaya imkan sağlayacak; tarih ve kültür gelecek nesillere aktarılacak. Kent Müzesi’nde şehrin tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve eğitim geçmişi günümüz teknolojisiyle harmanlanarak ziyaretçilere sunulacak” dedi.

Akçaabat Belediyesi tarafından Kent Müzesi için hazırlanan projenin ilgili kurul tarafından onaylandığını söyleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Kent Müzemizi modern bir mimari anlayışıyla tasarladık. Müzemiz yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olurken aynı zamanda da öğrenciler için bir eğitim alanı olabilecek. Mevcuttaki tarihi taş bina zaten tüm varlığıyla şehrimiz için kıymetli bir tarihi eser özelliğinde. Biz sadece küçük dokunuşlarla tarihi taş binanın restorasyonunu yapacağız. Buna ek olarak taş binanın çevresinde ve bahçesinde de modern yapılar yapacağız. Bu yapılar sergi, fuaye, interaktif etkinlikler ve kültürel çalışmalar için kullanılabilecek. Modern yapı ile tarihi yapı birbirine entegre olacak” ifadelerini kullandı.