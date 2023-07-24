Muğla’nın Milas ilçesinde tarihi ahşap bine çıkan yangın sonucu küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol Selobaşı Caddesi’nde yer alan tarihi evde, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarihi binadaki yangını söndürürken, ev küle döndü. Ahşap olan tarihi evin, bir süre önce Valilik tarafından satın alınarak restore edilmek üzere işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.