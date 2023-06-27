Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan tarihi Bıçakçılar Arastasında Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Tosya ilçesinde, bıçaklarını keskinleştirmek ve yeni bıçak almak isteyen vatandaşlar tarihi Bıçakçılar Arastasındaki bıçakçılara yoğun ilgi gösterdi. Tosya bıçağı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "devlet sanatçısı" ünvanlına layık görülen Bıçak Ustası Ferhat Minareci, vatandaşların ilçedeki bıçakçılara yoğun taleplerinin olduğunu kaydetti.

50 yıldır bıçakçılık yaptığını belirten Ferhat Minareci, "Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala da tarihi Bıçakçılar Arastasında yoğunluk yaşanıyor. 50 senedir bu işi yapıyorum, Tosya bıçağı ve bıçkısı üretimi ve kalitesi ile kendini kanıtlamış el emeği ürünlerimiz. Bıçaklarımız bizim kendi el imalatımızdır, çelikleri 3 milimetredir. Normal zamanlarda işlerimiz iyi. Kurban Bayramı’na 15 gün kala yoğunluğumuz bayağı artıyor, gece saat 01.00’e kadar kaldığımız da oluyor" diye konuştu.