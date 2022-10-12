Beykoz Belediyesi, Tarihi Beykoz Çayırı’nı ihya etmek için çalışmalara başlıyor. Proje ile birlikte mevcut yeşil alan 2.5 katına çıkarılacak ve çevredeki olumsuz görüntüler giderilecek. Çayırın büyümesiyle birlikte Beykozlular çeşitli spor alanlarına da kavuşmuş olacak.

Beykoz Belediyesi, Tarihi Beykoz Çayırı’nı ihya etmek için çalışmalara başlıyor. Proje ile birlikte mevcut yeşil alan 2.5 katına çıkarılacak ve çevredeki olumsuz görüntüler giderilecek. Çayırın büyümesiyle birlikte Beykozlular çeşitli spor alanlarına da kavuşmuş olacak.

Beykoz Belediyesi, çevre düzenlemesi yapılacağı ve alanının büyütüleceği Beykoz Çayırı Millet Bahçesi projesi çalışmasına başlıyor. Projede 38 bin metrekarelik mevcut yeşil alan gerçekleştirilen çalışmanın ardından 104 bin 600 metrekarelik bir alana çıkarılacak. Çevre düzenlemelerinin de yapılacağı proje ile birlikte çayır etrafında olumsuz görüntüler giderilmiş olacak. Tarihi Beykoz Çayırı projesi tamamlandığında alanda çınar ağaçlarının olduğu yürüyüş yolu, atletizm sahası, koşu pisti, tenis kortu, yenilenmiş spor tesisi, Beykoz Millet Kıraathanesi ve oturma alanları bulunacak.

Mevcut çayır korunacak

Projeye ismini veren mevcut Beykoz Çayırı korunarak herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Mevcut çayır etrafında yapılacak olan çalışmalar ile hem tarihi çayır korunmuş hem de etrafında bulunan olumsuz görüntüler giderilmiş olacak.

Beykozlu vatandaş Nazım Kendirli, “Bir Beykozlu olarak çok çok güzel bir proje bu, bizi onurlandırır. Gençlerimiz var, onlar için de iş imkanı sağlanır, güzel bir düşünce, güzel bir plan. Ben senelerdir spor yapan bir insanım, Beykozlu sporu da sever, sabahları kalktığında en azından yürüyüşünü yapar. Öncülük yapanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Ebru İkiz, “Yeşilliğimiz kalsın, ağaçlarımız kalsın etrafı düzeltilsin. Sadece yeşilliğe dokunulmasın bu tarihi atmosfer kaybolmasın. Yürüyoruz, çocuklarımız oynuyor ben de burada oturuyorum, faydalı buluyorum. Tarihi çayırımız yerinde dursun çevresi düzeltilsin” dedi.

Çayırda spor yapan Selma Torlak Kendirli, “Burada çocuklarımızın daha güzel bir şekilde eğitimlerinin alması, kadınlarımızın güzel bir şekilde yürüyebilmesi spor alanlarının daha güzel gelişmesi için uygun görüyorum. Yenilik olsun, yenilik her zaman bizim için önemlidir. Beykoz her zaman köy gibi kalmış, yenilenmesi herkes için avantaj sağlar. Buraya il dışından, İstanbul’un diğer ilçelerinden piknik alanına vatandaşlar geliyor, buranın gençler ve çocuklar için yapılmasını isteriz” dedi.