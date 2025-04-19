Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteninde unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, Şehzadeler ilçesinde tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteninde verdiği muhteşem konserle dinleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Koro Şefi Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki koro, seslendirdiği birbirinden değerli eserlerle tarihi mekanın atmosferine eşsiz bir ahenk kattı.

Konsere Okul Müdürü Samet Güleryüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da katılarak öğrencilerin ve öğretmenlerin bu özel anlarına ortak oldu. Konser boyunca sergiledikleri uyum ve yetenekle büyük beğeni toplayan koro, çoksesli müziğin zenginliğini ve etkileyiciliğini gözler önüne serdi.

Koro performansının ardından, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nin yetenekli öğrencileri solo performanslarıyla da dinleyicilerin gönlünde taht kurdu. Farklı enstrümanlardaki ustalıklarını sergileyen öğrenciler, müzikal yeteneklerinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha kanıtladı. Solo performanslar, koro konserinin coşkusunu farklı müzik türleriyle zenginleştirerek geceye ayrı bir renk kattı.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu’nun tarihi bedestendeki etkileyici konseri, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Hem koro hem de solo performanslar, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Samet Güleryüz, "Bu tür etkinlikler, genç yeteneklerin kendilerini ifade etmeleri ve sanatla iç içe bir eğitim almaları açısından büyük önem taşıyor. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi olarak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye ve şehrin kültürel yaşamına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.