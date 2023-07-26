Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği, Cumhuriyetin 100’üncü yılını Bayburt Kalesi’nde düzenlediği Bayrak Solo Gösterimi ve karma resim sergisi etkinliğiylekutladı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle ve aziz şehitleri anmak adına Bayburt Kalesi’nde 2 bin 23 adet Türk Bayrağından oluşan solo sergi ve karma serginin açılışı yapıldı. Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü Koçan tarafından düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bayrağın bulunduğu her yerin güzel olduğunu ve Bayburt Kalesi’nin dikilen bayraklarla çok daha güzelleştiğini ifade ederek, projede emeği olan herkese teşekkür etti.

Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü Koçan ise projede kaleye dikilen her bir bayrağın bir şehidi simgelediğini ve Bayburt Kalesi’ne Cumhuriyetin 100’üncü yılına atıf olarak 2 bin 23 bayrak dikildiğini aktardı. Projenin ana sponsoru iş insanı Hayri Tekin olmak üzere Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesine kendilerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Koçan, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Etkinilikte İstanbul’da ikamet eden şair, güfte yazarı ve bestekar Hüsamettin Elçi’ye onur plaketi takdim edildi. Elçi de yaptığı konuşmada Bayburt’un dünyanın en büyük eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, Bayburtlu olmaktan, Bayburt ikliminde yeşeren ahlaklayetişmekten onur duyduğunu dile getirdi. Elçi, günün anısına bir şiirini de davetliler için okudu.

Açılışın ve konuşmaların ardından sergiyi ilgiyle gezen Başkan Pekmezci ve davetliler eser sahiplerinden bilgi aldılar.

Başkan Pekmezci’nin Bayburtlu Şair Yazar Hüsamettin Elçi’ye onur ödülü, İş Adamı Hayri Tekin’e ise plaket takdim ettiği programda ayrıca canlı müzik konseri de gerçekleştirildi.