Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün satranç branşındaki Millî Takım sporcularından Dila Baloğlu, Sırbistan’da katıldığı şampiyonada Candidate Master (WCM) ünvanını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Kariyerine usta adayı olarak devam edecek olan şampiyon, yeni hedefi Avrupa Şampiyonası sahnesinden madalya ile dönmek.

Spor yaşamında uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla ELO puanlarını arttıran Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün ay-yıldızlı sporcusu Dila Baloğlu, 7-24 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan Paraçin’de düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası’nda WGM ünvanını aldı. Gaziantepli tek ünvanlı sporcu olma özelliğini taşıyan Baloğlu, Avrupa ve Dünya Şampiyonası hazırlıklarına ara vermeden başladı.

“Şampiyonla bir kez daha gurur duyduk”

Akıllı hamlelerin ardı ardına yapıldığı ve farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyondan büyük bir başarı ile ayrılan yeşil-siyahlı sporcuları kutladı. Başkan Fadıloğlu, “Hamleni Yap projemizle satranç branşında on binleri satranç tahtasının başında buluştururken, kulüpleşme hamlesiyle elimizdeki lisanslı sporcu havuzunun genişlemesine de büyük katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla Millî Takım kadrolarımıza kazandırdığımız sporcularımızın sayısı, her geçen gün artış gösterdi. Özellikle son dönemde Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonası organizasyonlarında gelen başarılar, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Son olarak Sırbistan’da düzenlenen turnuvada Millî Takım sporcularımız Dila Baloğlu, Kutay Sakmak ve Beren Kalyoncu ülkemizi temsil ettiler. Zorlu geçen müsabakalar devam ederken Dila’nın bugüne kadar biriktirdiği ELO puanları ve elde ettiği şampiyonluklarla WGM ünvanını aldığı öğrendik. Bu başarı, büyük mutluluğumuzu ve gururumuzu taçlandırdı. Kıymetli sporcumuzu, değerli antrenörlerimizi ve sporcumuzun aile fertlerini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah uluslararası arenada bu başarılar devam edecek. Katkı ve desteklerinden dolayı ise Türkiye Satranç Federasyonu’na özel bir teşekkür ediyorum” diye konuştu.