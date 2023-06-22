Ardahan’da yağan yağmurun ardından tarihi kalenin üzerinde ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle Çavdarhisar kent merkezinde bulunan tarihi Ardahan Kalesi’nin üzerinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu.

Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ebedi kılmak için cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdi.

Gökkuşağı görüntüsünü çeken Tayfur Kılıç, "Biraz önce yağmur yağdı ama şu anda hava çok güzel. Yağış sonrası tarihi kalenin üzerinde oluşan Gökkuşağı, Türk bayrağıyla da bütünleşince doyumsuz bir manzara sudu. İzlemesi bile ayrı bir güzel" dedi.