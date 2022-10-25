Diyarbakır’da vatandaşlar, birçok yerde olduğu gibi parçalı güneş ve ayın tutulma anını gözlük bulamayınca tabağı karartarak eski usulle izledi.

Diyarbakır’da vatandaşlar, birçok yerde olduğu gibi parçalı güneş ve ayın tutulma anını gözlük bulamayınca tabağı karartarak eski usulle izledi.

2022’nin tek güneş tutulması başladı. Türkiye’den de gözlemlenebilen ‘parçalı güneş tutulması’, 12.40 - 15.05 saatlerinde meydana gelerek 13.50’de zirve seviyesine ulaştı. Tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır’da da tutulmayı izlemek için vatandaşlar, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Tarihi anı izlemek isteyen bir vatandaş, gözlük bulamayınca çocukluğuna dönerek çay tabağını karartıp o anı izledi.