Sivrihisar’a bağlı Hamamkarahisar Mahallesinde bulunan yaklaşık 800 yıllık Tarihi Anadolu Selçuklu Camii restorasyon çalışmaları başlıyor.

Hamamkarahisar Mahallesinde atıl bir vaziyette bulunan Tarihi Selçuklu Cami’nde yenileme çalışmaları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce’nin destekleri, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin girişimleri ile başlıyor. Ünlüce’nin Hamamkarahisar Mahallesinde gerçekleştirdiği ziyarette atıl vaziyette gördüğü Tarihi Selçuklu Cami’nin yeniden ibadete açılmasını istemesinin ardından Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin de girişimleri ve çalışmaları ile restorasyon çalışmaları başlatılıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci yaptığı açıklamada “Sivrihisar Hamamkarahisar Mahallemizde Tarihi Anadolu Selçuklu Camimizdeyiz. Yaklaşık 800 yıllık camimiz ilçemizde atıl bir vaziyette duruyordu. Rahmetli Orhan Keskin zamanında her ne kadar bunun yapıldığını görmek istese de göremedi. Bizde değerli büyüklerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkmak için söz verdik. Bizde sözümüzün arkasındayız. Camimizin önümüzdeki günlerde ihale restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Bu çalışmada bizlere desteklerini esirgemeyen, varlığını sürekli üzerimizde hissettiğimiz Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda Temmuz ayı içerisinde bu camimizde Cuma namazımızı idrak edeceğiz. Ecdadımızın bıraktığı tüm eserlere tüm tarihi yapılara sahip çıkacağız. Bugünden sonrada sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.