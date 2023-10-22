Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi’nde bulunan ve Karia Uygarlığının başkenti Amos Antik Kenti’nde Marmaris Ticaret Odası organizasyonu ile bin 700 yıl sonra ilk defa elektik kabloları çekilip aydınlatılarak, Cumhuriyet’in 100. yılına özel konser düzenlendi. Antik kentte kazı çalışmalarının devam etmesi sebebi ile kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen Tenor Tolga Balcı’nın solistliğini yaptığı konserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların yanı sıra klasik müzik parçaları da seslendirildi.

2019 yılında yüzey araştırmaları ve 2020 yılında kazı çalışmalarına başlanan 2 bin 200 yıllık tarihe ışık tutan, Marmaris Ticaret Odası’nın Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri dahilinde gerçekleştirdiği konserin verildiği Amos Antik Kenti’nin tarihi milattan sonra 3. yüzyıla dayanıyor. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Belediye Başkan yardımcısı Suzan Zift, Müze Müdürü Şehime Atabey, Amos Antik Kent Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve konuklar, yaklaşık 700 metre yürüyüp ve 100 metre yukarıda bulunan amfi tiyatro için 187 basamak çıktı. Doç. Dr. Gürbüzer ve Başkan Ayhan, Kaymakam Kaya’ya antik kent hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Bin 700 yıl sonra tarihi kentte verilen ilk konserde viyolonselde İsmail Kaya, kemanda Kerem Çelik, piyanoda Gizem Sugötürmez ve Marmarisli Öğretim görevlisi tenor Doğan Balcı sahne aldı. Gün batımının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konser öncesi Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan, Kazı Başkanı Doç. Dr.Mehmet Gürbüzer ve Kaymakam Nurullah Kaya günün anlamına ithafen konuşmalar yaptı.

"İki tarihi ana şahitlik etmekten gurur duyuyorum"

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan Gazze’de yaşananların derin üzüntüsü içinde olduğunu belirtip bir an önce ateşkes ilan edilmesini istediğini ifade ederek, "Bugün hep birlikte 2 tarihi ana aynı anda şahitlik etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına tanıklık etmenin heyecanının yanında, milattan sonra 4. yüzyılda terkedilmiş olan Amos Antik Kenti’nde, yaklaşık bin 700 yıl sonra tekrar konser düzenlemenin heyecanı içerisindeyiz. Bugün burada toplanmamızın asıl amacı Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük emanet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Ulus’unun yokluklardan çıkardığı Cumhuriyet’in 100. yaşına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir kuralını devlet anlayışına yerleştiren, Cumhuriyet rejiminin temel prensipleri olan laiklik, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını ön planda çıkararak demokrasiyi taçlandıran bu yönetim şeklini Türk Halkı’na armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" sözleri ile çalışmalarda emeği geçen Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a teşekkürlerini iletti.

"Çok yol kat ettik, büyük başarılara imza attık"

Amos Antik Kenti Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer, “Amos Antik Kenti, bu kentler içerisinde bir tiyatroya sahip olmasıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu da bizlere Amosluların, tarih boyunca kültüre ve sanata verdiği önemi açık bir şekilde göstermektedir. Cumhuriyet’imizin kurucusu ulu önder Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözüyle kültüre ve sanatın önemini vurgulamaktadır. Atatürk, tarihi araştırmaların ne kadar önemli olduğunu bilmekte ve önemli adımlar atmaktaydı. Bizler Amos Antik Kenti’nde 2019 yılında ilk çalışmalara başladık. Çok yol kat ettik. Büyük bir başarıya imza attık bu çalışmalarda emeği geçen herkese her kuruma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Doğan Balcı, Amos Tiyatrosu’nda 2 bin yıl sonra konser verecek olan ilk sanatçıdır" dedi.

"100.yıl coşkumuzu sanatla ifade edeceğiz"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Gazze’de vefat eden insanlık adına üzüldüğümüz kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" diyerek konuşmasına başladı. Kaymakam Kaya, "Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlamalarının bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesi ve istiklalden istikbale köprüler kurmak adına tüm kurum ve kuruluşlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın desteği, Marmaris Belediyemiz ve Ticaret Odamızın ana sponsorluğu ve Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Gürbüzer hocamızın danışmanlığında yürütülen kazı çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkan, tarih boyunca sanata verilen önemi gözler önüne seren, tarihi milattan önceki yüzyıllara kadar uzanan ve Marmaris tarihine ışık tutan Amos Antik Kenti 100’üncü yıl coşkusunu sanatla ifade edeceğimiz, bu anlamlı etkinliği düzenleyen Marmaris Ticaret Odası ve duygularımıza tercümanlık edecek değerli sanatçılarımıza ayrıca şu an bulunduğumuz Amos Antik Kenti’ni ilçemize kazandıran ve kazı çalışmalarına katkısı bulunan başta valiliğimiz olmak üzere belediyemize, sponsorlarımıza, Mehmet Gürbüz hocamıza ve kazı ekibine ben teşekkür ediyorum. Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi Cumhuriyetin ilanı ile kazanmıştır. Bağımsızlık düşüncesiyle inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük bir eseridir. Türk Milleti Cumhuriyet ile ilgili ilk ve son sözünü 29 Ekim 1923 tarihinde söylemiş ve bu bahsi bir daha açmamak üzere sonsuza dek kapatmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarihte eşine az rastlanır bir destan ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir" diye konuştu.

Bin 700 yıl sonra tarihi kentte verilen ilk konserde viyolonselde İsmail Kaya, kemanda Kerem Çelik, piyanoda Gizem Sugötürmez ve Marmarisli Öğretim görevlisi tenor Doğan Balcı sahne aldı. Balcı, "Bir Marmarisli olarak, bizlere bugün burada olmanın onurunu ve gururunu yaşatan, yaklaşık 2 bin yıl sonra Amos Antik Kenti’nin sanatla buluşmasında vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Amos Antik Kenti’nin ilk konseri ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet’imizin 100. yılı hepimize kutlu olsun’’ dedi.

"10 tarihi kentten tiyatrosu olan tek kent: Amos"

Amos Antik Kenti Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer, "Bugün çok anlamlı bir günde Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıl etkinliği çerçevesinde düzenlenen konserde bir aradayız. Amos Antik Kenti’nin tiyatro katındayız. Amos Antik Kenti, MÖ 10. yüzyıla kadar giden üç bin yıllık tarihiyle bölgemizin, Marmaris’imizin önemli kentlerinden bir tanesi. Buradaki araştırmalarımız 2019 yılında başladı. Yüzey araştırmasıyla başladığımız bu serüven 2021 yılından itibaren kazı çalışmalarına döndü. Marmaris’te sayıları 10’u aşan antik kent bulunmakta. Ancak Amos baktığımızda bu kentler içerisinde tiyatrosu olan tek kent. Amos Antik Kenti ve bu da Amosluların sanata verdiği önemi bizlere gösteriyor. Bu sanatsal faaliyetler ne mutlu ki bize şu anda günümüzde halen bu organizasyonlar devam etmekte. Bu organizasyonu düzenleyen herkese bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizden ve halkımızdan helallik istiyoruz"

Amos Antik Kenti kazılarının ana sponsorlarından Marmaris Ticaret Odasının Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan, "Cumhuriyet’imizin 100’üncü yaşına tanıklık etmenin gururunu, heyecanını yaşıyoruz. Biz bu vesileyle aynı zamanda biliyorsunuz odamızın sponsorluğunda 5 yıldır Amos Antik Kenti kazıları ve yüzey araştırması devam ediyordu. Biz Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını daha coşkulu kutlamak adına Amos Antik Kenti’nde de yaklaşık bin 700 yıl sonra ilk konseri düzenledik" diye konuştu.

Ayhan, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen konser için, "Marmaris Ticaret Odası olarak bu vesileyle tüm üyelerimizden ve Marmaris halkından helallik istiyorum. Çünkü kazı çalışmaları halihazırda devam ettiği için maalesef bu etkinlik kısıtlı katılımla gerçekleşmek durumunda kaldı" diyerek konsere gelmek isteyip de sınırlama dolayısıyla katılamayan herkesten özür diledi.

"Diğer antik kentlerde de konserler düzenleyeceğiz"

Başkan Ayhan diğer antik kentlerde de konser düzenleyeceklerini belirterek, "Amacımız önümüzdeki yıllarda önce Amos Antik Kenti’nde daha sonra da Kastabos’ta bir antik kentimiz var. Sedir Adası’nda yine bir antik kentimiz. Bunlar da amfitiyatro bulunuyor. Bunların restorasyonunu inşallah bitirdikten sonra Marmaris’te antik kentler amfi tiyatro konserleri düzenlemek gibi bir hedef koyduk kendimize. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunlar için de başlangıcı yaparız" dedi.

"Eşyaları tiyatroya taşımak ve aydınlatma 1 hafta sürdü"

Tarihi bir antik kentte her taşın çok önemli ve hassas olduğunu vurgulayan Ayhan 100 metre rakımlı ve dik tiyatro alanındaki konser hazırlıklarının 1 hafta sürdüğünü belirtti. Ayhan, "Biraz zor oldu. Sağolsun arkadaşlarımız da yoğun bir ekiple yaklaşık bir hafta kadar süren hazırlıklar yaptık. Aslında buraya eşyalardan ziyade kentin aydınlatılması daha önemli bir konuydu buraya elektrik getirilmesi. Tarihte ilk kez buraya elektrik gelmiş oldu" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren konser, sanatçılara çiçek takdiminin ardından son buldu.