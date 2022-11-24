Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇASAM) İşbirliğinde organize edilen Tarihi Alan Kılavuzlarının Eğitimi, Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇASAM) İşbirliğinde organize edilen Tarihi Alan Kılavuzlarının Eğitimi, Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Eğitime, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, AÇASAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Borlat ve Tarihi Alan Kılavuzları katıldı.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan alan kılavuzlarının belgelerini yenilemek için yapılacak olan eğitim nedeniyle kendilerini üniversitede misafir etmekten gurur duyduklarını belirterek, “Üniversitemiz AÇASAM bünyesinde hazırlıkları yapılan ve yaklaşık bir ay sürecek olan eğitim katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, “Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Muharebeleri Cumhuriyetin önsözü ülkemizin birleştirici unsurudur. Nitekim bu durum Cumhuriyetin 100. yılının yaklaştığı bir süreçte kendisini daha çok hissettirmiştir. Şüphesiz ki Çanakkale Zaferinin kutlanmaya başlandığı 1916 yılından beri bu heyecan artarak devam etmiştir. Bu bağlamda gerek bölgemizin gerekse ülkemizin tanıtımı için göstermiş olduğunuz çaba takdire şayandır. Sözlerime son verirken eğitim sürecinin hazırlamasında her türlü çabayı gösteren Alan Başkanlığının değerli personeline, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine ve AÇASAM’ın görevlilerine teşekkürü bir borç bilir siz değerli alan kılavuzularına başarılı bir eğitim süreci geçirmenizi temenni ederim” diye konuştu.