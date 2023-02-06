Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye’ye ekipman ve teknik personel desteği gönderdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye’ye ekipman ve teknik personel desteği gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri de deprem bölgesine doğru yola çıktı. Konuyla ilgili olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, “AFAD koordinasyonunda Tarihi Alan Başkanlığı 1 kazıyıcı/yükleyici loader, 1 mini Ekskavatör, 1 kamyon, 7 İHA Termal görüntüleme cihazı ve ilk yardım eğitiminde uzman 17 personelimiz deprem bölgesi olan Osmaniye ilimize doğru yola çıktı” denildi.