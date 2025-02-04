Antalya’nın en eski yerleşim alanlarından biri olan Balbey Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde çıkan ve 150 yıllık tarihi konağı küle döndüren yangın sonrası mahalle sakinleri, bölgedeki metruk binaların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek yetkililerden çözüm istedi. Mahalledeki tarihi yapıların göz göre göre yok olduğunu belirten Balbey Muhtar Abdullah Uyaroğlu ise, "Kaleiçi’nden sonra surların dışında kurulan ilk Türk mahallesi Balbey Mahallemiz ama hak ettiği değeri bir türlü bulamıyor. Senelerdir en ufak bir gelişme kaydedemedik" dedi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 426 Sokak’ta bulunan, içi boş ve tescilli konak, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Ahşap yapısı nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle binaya ulaşmakta güçlük çekti. Yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri çözüm bekliyor

Yangının ardından mahalle sakinleri, bölgedeki metruk binaların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek yetkililerden çözüm istedi. Yanan binanın sahibi Abdullah Çilenger, "Evi oğlum iki yıl önce aldı, önlemlerimizi aldık. İçindeki kiracılar madde bağımlısıydı, icra yoluyla çıkardık. Ancak binaya sürekli giren çıkan oluyordu. Komşular rahatsız oluyordu. Dün gece yangın çıktığını sabah polis memuru haber verdi. Tadilat yaptırmayı düşünüyoruz, ölçtürdük" dedi.

"Balbey yok oluyor"

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, mahalledeki tarihi yapıların göz göre göre yok olduğunu belirterek, "Kaleiçi’nden sonra surların dışında kurulan ilk Türk mahallesi Balbey Mahallemiz ama hak ettiği değeri bir türlü bulamıyor. Burası Eskişehir Odunpazarı gibi, Safranbolu gibi bir cazibe merkezi olmalı ama yetkililer sessiz kalıyor" şeklinde konuştu. Uyaroğlu şöyle devam etti:

"Balbey’in içinde 42 tane tescilli konak vardı. Bugün bunların çoğu ya yandı ya da yıkıldı. Yanıp da yerine apartman elbette dikilmiyor. Bunların hepsinin rölöve projeleri hazır. Yansa da yıkılsa da Anıtlar Koruma Kurulu aslına uygun yapılmasına izin veriyor. Burası Muratpaşa’nın kalbi. Beş dakika ilerisi Kaleiçi, yat limanı, saat kulesi, on dakika ilerisi dünyaca ünlü Konyaaltı plajı. Valla üzüntülüyüz. Senelerdir en ufak bir gelişme kaydedemedik."

"Proje, bir yıldır bekliyor"

Muhtar Uyaroğlu, Balbey Yenileme Projesi’nin hala başlamamış olmasını da eleştirerek, "Geçen yıl 15 Mart’ta Balbey Yenileme Projesi’nin temeli atıldı, ancak hala bir ilerleme kaydedilmedi. Bir tane binanın istimlak edilmesi gerekiyordu, belediye bunu yaptı ama hala hiçbir çalışma başlamadı. Bugün yarın başlayacağını ümit ediyoruz. Orası da 1 buçuk 2 sene içinde bitecek. 125 tane hak sahibine, oradaki evleri, dükkanları, ofisleri neyi varsa verilecek. Bu birinci etap. Proje, etap etap Balbey’in içine doğru gelecek" ifadelerini kullandı.

"Antalya’nın göbeğinde güvensiz bir ortam"

Mahalle sakini Canbay Gebizli ise yıllardır bölgedeki sorunlara dikkat çektiklerini belirterek, "53 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Burası Antalya’nın kalbi, en güzel yeri ama aynı zamanda en terk edilmiş yeri. Ev sahipleri mülklerini terk ediyor, metruk binalar bağımlılar tarafından işgal ediliyor. Geceleri mahallede onlarca insan girip çıkıyor, güvenli bir ortam kalmadı. Çocuklarımız saat 10’dan sonra dışarı çıkamıyor. Delikanlı oğlum var saat 10’dan sonra evime giremiyor. En geç 10’da eve gelmek zorunda çünkü mahallenin güvenliği yok. Bizler de aynı şekildeyiz, güvenliksiz bir ortam. Defalarca yetkililere bildirdik, emniyete haber verdik ama değişen hiçbir şey yok. Mahallenin sakini olarak; Antalya’nın göbeğinde, bu mahalle de bu şekilde yaşamaktan bıktık artık. Buna bir çözüm getirmeleri gerekiyor" dedi.

Mahalleli destek bekliyor

Gebizli, yaşanan ihmalkarlık nedeniyle öfkesini dile getirerek şöyle devam etti: "Yetkililer buraya bir dron uçurup mahallemizin halini görsünler. Her yer çöplüğe dönüştü, hurdacılar mahallenin her yanını sardı. Artık buraya ‘Hurdacılar Mahallesi’ bile diyebilirler. Yangın çıktığında itfaiye zamanında geldi ama dar sokaklar ve gelişigüzel park edilen araçlar yüzünden müdahale gecikti. Buranın da bu şekilde olacağı belliydi. Ev sahibine defalarca bunu söyledik. Dedik ki önlemimizi alın. Buraya giren çıkan insanların haddi hesabı yok. Biz yıllardır bu mahallede yaşamaya çalışıyoruz ama kimse bizimle ilgilenmiyor. Artık bir çözüm istiyoruz."

Bir diğer mahalle sakini Gülderen Tankuş da, "Anneannemin annesinden kalan evde oturuyoruz. Bu memleketin insanıyız ve atalarımızdan kalan yerlerin sahibiyiz. Buradaki herkes mülk sahibi ama artık hepimiz bıktık. Şehir merkezindeyiz, Kaleiçi’nden bile daha değerli bir konumdayız. Yangın söndü ama olay kapanmadı. Bütün yerel yöneticilere soruyorum: Buraya neden sahip çıkılmıyor? Yazıklar olsun, biz kendi elimizle Antalya’yı mahvediyoruz. Bir Türk vatandaşı ve Antalya’nın yerlisi olarak gözlerim doluyor, duyarsızlığa üzülüyorum. Bizi insan yerine koymuyorlar. Bir açıklama bekliyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yangın sonrası Balbey Mahallesi’nde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek bir an önce metruk binaların rehabilite edilmesini ve bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmesini talep etti. Yangının ardından Muratpaşa Kaymakamı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Mahalle sakinleri, Balbey’in tarihi değerine sahip çıkılmasını ve bölgenin hak ettiği ilgiyi görmesini istiyor.