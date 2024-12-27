Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen "Antika ve El Sanatları Festivali", nostalji meraklılarını bir araya getirdi. Ziyaretçiler, 100 yıllık semaverden gramofona kadar pek çok parçaya yoğun ilgi gösterdi.

İzmit’te bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen festivalde antika gramofonlardan eski paralara, el işçiliği yüzüklerden aynalara kadar pek çok eser sergilendi. Ziyaretçiler, geçmişten izler taşıyan parçalarla unutulmaz bir yolculuğa çıkarken, esnaf da yoğun ilgiden memnuniyet duydu.

"Ne ararsanız var"

Lise öğrencisi Hatice Miray Çalış, antika eşyalara ve tarihi aksesuarlara olan ilgisinin kendisini buraya sürüklediğini belirterek, "Burada çok güzel parçalar var. Herkesin gelip burayı görmesini isterim. Bende maket gemi ve takı koleksiyonu yapıyorum. Daha yeni başladım. Böyle yerlerde bu konuda benim ufkumu açıyor. Ne ararsanız var. Her türlü antika eşyayı gördüm" dedi.

"Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor"

Kocaeli Antika ve El Sanatları Derneği Başkanı Adem Aydın, festivalin yılbaşına kadar süreceğini ifade ederek, "22 yıldır antikacılık yapıyoruz. Son 4 yıldır da bu şeklide festival düzenliyoruz. Sergilerde esnafımız kendi ürünlerini sergiliyor. Hem para kazanıyorlar hem de parçalarını sanatseverlerle buluşturuyorlar. İzmitliler oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgiden çok memnunuz" diye konuştu.

"Birçok sanat eserini burada sergilemekten mutluluk duyuyoruz"

Kocaeli’de yaklaşık 40 antika dükkanı bulunduğunu söyleyen Aydın, "20’ye yakın da online dükkan var. Aynı zamanda arkadaşlarımız her ayın ikinci haftası Gebze antika pazarında eşyalarını sergiliyorlar. Bu da bizim faaliyetlerimizden birisi. Mesela 60 yaşındaki bir teyzemiz, 20 yaşında kullandığı bir aksesuarı gördüğünde çok mutlu oluyor. O mutlu olduktan sonra biz daha mutlu oluyoruz. Alman eserleri, İtalyan porselenleri, 1800’lü yıllardan kalma Osmanlı el yazmaları gibi birçok sanat eserini burada sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızı bu renkli festivalimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalde tarihi para, semaver ve taş plak standı açan esnaf Salih Özkan ise "Osmanlı döneminden kalma paralar satıyoruz. Gramofon, taş plak gibi birçok antika ürün var. Standımızda gümüş ve takılar da var. 100 yıllık semaverlerimiz var" şeklinde konuştu.