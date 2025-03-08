Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Hande Gül Anaokulu, Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, okulun 11 kadın personeli, "Tarihe İz Bırakan Kahraman Kadınlarımız" adlı bir video ve canlandırma ile önemli kadın figürlerini sahneye taşıdı. Etkinlikte, okulun adını taşıyan Hande Gül de unutulmadı.

Hande Gül Anaokulu Müdürü Nimet Uzan, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Hande Gül Anaokulu’nun kadın personellerinin düzenlediği bu etkinlik, Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımızın toplumdaki tarihi rolünü vurgulamayı amaçlamaktadır. Hande Gül Anaokulu olarak Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, emeği geçen tüm kadın personelimize teşekkür ediyoruz."

Etkinlik, Hande Gül’ün anısını yaşatmanın yanı sıra, kadınların toplumsal rollerine dair farkındalık oluşturmayı da hedefledi.