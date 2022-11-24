Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 1915 yılında dünyaya gelen ve 2010 yılında vefat eden Refet Angın, 1981 yılında kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü’nde ‘Yılın Öğretmeni’ seçildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, “Türkiye’de ilk olarak ’Yılın Öğretmeni’ Refet Angın seçilmiştir. Refet Angın, Cumhuriyet Dönemi’nin aydın kişileri arasında yer almakta ve bu bağlamda da öğretmenlik mesleğinin en seçkin kişisi olarak, ilk defa olarak seçilen bir kadın öğretmen olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır” dedi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 1915 yılında dünyaya gelen ve 2010 yılında vefat eden Refet Angın, 1981 yılında kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü’nde ‘Yılın Öğretmeni’ seçildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, “Türkiye’de ilk olarak ’Yılın Öğretmeni’ Refet Angın seçilmiştir. Refet Angın, Cumhuriyet Dönemi’nin aydın kişileri arasında yer almakta ve bu bağlamda da öğretmenlik mesleğinin en seçkin kişisi olarak, ilk defa olarak seçilen bir kadın öğretmen olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır” dedi.

Refet Angın, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 1915 yılında Emniyet Amiri Hafız Şerif Bey’le Halime Hanım’ın üç çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi. 2 Eylül 1928’de Gelibolu ziyareti sırasında büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e çiçek verirken sendelediği sırada Atatürk kendisini tuttu. Angın, ‘Ne olacaksın?’ diye soran Atatürk’e ‘öğretmen’ olacağını söyledi. Angın, 24 Aralık 1930 yılında Edirne Kız Öğretmen Okulunda okurken, okulu adına çiçek sunduğu sırada Atatürk’le karşılaştı. Atatürk, Angın’a ‘Ne eğitimi alacaksın? Hangi öğretmen olacaksın?’ diye sorduğunda ‘matematik öğretmeni’ olacağını söyledi. Mustafa Kemal’in ‘Hayır, sen matematik öğretmeni olma, tarih öğretmeni ol’ sözü üzerine Refet Angın, 1932 yılında Öğretmen Okulunu bitirerek Ankara’ya gitti. Gazi Terbiye Enstitüsü Tarih Bölümüne yazıldı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açıldıktan sonra oraya da kayıt olan Refet Angın, her iki okuldan da 1936 yılında mezun olarak tarih öğretmeni oldu.

Refet Angın, öğretmen olduktan sonra Gelibolu Ortaokulunda göreve başladı. Sonra sırasıyla Biga Ortaokulu, Bursa Kız Lisesi Tarih Öğretmenliği, Antakya Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü Yüksek Kısım Şefliği; Gaziantep, Balıkesir ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüklerinde bulundu. 1955-1975 yılları arasında Ankara Deneme Lisesinde öğretmenlik ve müdürlük görevinde bulundu. 1974 yılında geçici olarak Ankara Rüştü Uzel Kız Meslek Lisesinde görevlendirildi. 1975 yılında İstanbul’a atandı ve İstanbul’da Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinin kuruluş çalışmalarını yürüttü. Angın, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı kutlama komitesinde görev aldı. 1981 yılında kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü’nde Türkiye’de ilk defa Yılın Öğretmeni seçildi. Ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği’ne atandı. Bu görevi sırasında 1982 yılında emekliye ayrılan Refet Angın’a 1988 yılında ‘Milli Eğitim Derneği Hizmet Ödülü’ verildi. 1998 yılında Cumhuriyetin 75. Yılı çerçevesinde İstanbul’da ‘Atatürk Eğitim Müzesi’nin kurulmasında görev aldı. 29 Haziran 2006 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi kendisine ‘fahri doktora’ unvanı verdi. Refet Angın, 30 Ocak 2010 tarihinde 95 yaşında vefat etti.

"Türkiye’de ilk olarak Yılın Öğretmeni Refet Angın seçilmiştir"

24 Kasım 1981 yılının Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başladığını ve 40 yılı aşkın süredir de Öğretmenler Günü’nün kutlandığını belirten Öğr. Üyesi Dr. Mithat Atabay, “Türkiye’de ilk olarak yılın öğretmeni Refet Angın seçilmiştir. Refet Angın, ortaokul yıllarında burada eğitim görürken Atatürk 1928 yılında Gelibolu‘ya gelmiş ve onun sınıfına uğramıştı. O sırada hatta Atatürk’e bir çiçek sunmuştu. O çiçeği sunarken de ayağı sendelemiş ve Atatürk onu tutmuş ve tabii merak etmemesini, heyecanlanmamasını söylemişti ve kendisine ‘Ne olacaksın?’ diye söylediğinde ’öğretmen’ olacağını belirtmişti. Yıllar sonra Atatürk bir Edirne gezi sırasında yine Refet Angın’la karşılaştı, bu defa Edirne’deki öğretmen okulunda öğretmen adayı olarak eğitim görüyordu. Atatürk, Refet Angın’a o sırada ‘Ne eğitimi alacaksın? Hangi öğretmen olacaksın?’ diye sorduğunda ‘matematik öğretmeni’ olacağını belirtti. Mustafa Kemal onun üzerine ‘Hayır, sen matematik öğretmeni olma, tarih öğretmeni ol. Çünkü senin hitabetin çok kuvvetli’ dedi. Bunun üzerine Angın, Öğretmen Lisesini bitirdikten sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine gitmiş. Oradan tarih öğretmeni olarak mezun olmuş ve uzun yıllarda çeşitli okullarda Tarih Öğretmeni olarak görev yapmıştır” şeklinde konuştu.

"İlk defa olarak seçilen bir kadın öğretmen olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır"

Türkiye’de 1981 yılında ilk defa Öğretmenler Günü kutlandığını hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Atabay, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tarih biliyorsunuz, Millet Mekteplerinin Atatürk tarafından açılması ve Mustafa Kemal’in başöğretmen olarak kabul edilmesi tarihidir. İlk defa 1981 yılında kutlanırken, Yılın Öğretmeni Türkiye’de seçilen kişi Refet Angın’dır. Bir yıl sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Baş Danışmanı olarak görev yapmaya başlamış, ayrıca Atatürk dönemindeki eğitimle ilgili olarak Ankara’da kurulan Eğitim Müzesinin de kurulmasını sağlamış olan bir kişi olarak karşımıza çıkar. Refet Angın, gerçekten Cumhuriyet Dönemi’nin aydın kişileri arasında yer almaktadır. Öğretmenlik mesleğinin en seçkin kişisi olarak ilk defa olarak, seçilen bir kadın öğretmen olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Refet Angın’ın Çanakkale topraklarında ve Atatürk’ün tarihe damgasını vurduğu Gelibolu Yarımadası’nda doğmuş olması ve aynı zamanda onun fikirleriyle beraber Türk gençliğini, Türk öğrencilerini yetiştirmesi, ayrıca dikkate değer bir kişi olmasını bize göstermektedir.”