Oltu Yürüyüş Grubu, Olur Yeşilbağlar Mahallesi’nden başlayarak Mavi Dere üzerinden Hoşnavaz Kilisesi’ne yürüdü.

Yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi kateden grup, Olur yolundan başlayarak Mavi Dere’yi geçip Hoşnavaz Kilisesi’ne ulaştı. Oltu Yürüyüş Grubu’ndan İremsu Kamacı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Yeşilbağlar Mahallesi’ne yaptığımız yürüyüşümüzü Hoşnavaz Kilisesi’ne gerçekleştirdik. Burası çok güzel bir yer ama maalesef çok fazla tahrip olmuş. Restorasyon yapılarak çok daha güzel bir hale geleceğine inanıyorum."

Grup üyelerinden Doktor Halil İbrahim Taşçı ise Hoşnavaz Kilisesi’nin durumunu değerlendirirken şunları kaydetti: "Bugün Hoşnavaz Kilisesi’ne gerçekleştirdiğimiz yürüyüş bizleri oldukça üzdü. Geriye sadece iki duvarı kalmış. Buradan yetkililere sesleniyoruz; Hoşnavaz Kilisesi’nin bir an önce restorasyonunun yapılması ve turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz."