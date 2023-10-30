Samsun Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ünlü tarihçi ve yazar Sinan Meydan’ı, vatandaşlarla buluşturdu. Meydan, Cumhuriyet kazanımlarını tarihe damga vuran olaylarla anlattı.

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü, Atakum’da adına yakışır şekilde kutlanıyor. Atakum Belediyesi, kutlama programı kapsamında Cumhuriyet tarihi üzerine önemli kitapları bulunan ünlü Tarihçi Sinan Meydan’ı vatandaşlarla buluşturdu. Söyleşi programına, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, il ve ilçe siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atakum Kültür ve Sanat Merkezi, Vedat Türkali Salonu’nda gerçekleştirilen programda Sinan Meydan, yakın tarihe damga vuran olaylarla Cumhuriyet’i anlattı. Başkan Av. Cemil Deveci, programda, Meydan’a plaket takdiminde bulundu.

Cumhuriyet tarihi tüm açıklığıyla anlatıldı

Vatandaşlar, tarihi fotoğraf kareleri ve gazete sayfaları ile adım adım yaşananları aktaran ünlü tarihçiyi ilgiyle dinlendi. Programda duygusal anlar yaşatan Meydan’ın konuşmaları, defalarca alkışlandı. Katılımcılar, özel program için Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye teşekkür ettiler.

“Cumhuriyette bitmeyen bir umut vardır”

Tarihçi Sinan Meydan konuşmasında, Cumhuriyet’e giden yolun ilk adımının atıldığı Samsun’da, 100. yılında Cumhuriyet’i anlatmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Cumhuriyetimizin temelinde bir bağımsızlık savaşı, bitmeyen umut vardır. Cumhuriyetimiz, inancını ve umudunu koruyan Mustafa Kemal Atatürk ve bir grup arkadaşının, milletle birlikte başarıya ulaştırdığı bir bağımsızlık savaşının sonunda ilan edilmiştir” dedi.

“100 yıldır kesintisiz barış”

Atatürk’ün başlattığı barış politikasının ülke için koruma kalkanı olduğuna dikkat çeken Meydan, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet ülkeyi bağımsızlığa kavuşturanların, ülkeyi hak ettiği çağdaş medeniyete kavuşturma savaşının sonucudur. Sadece egemenliğin millete verilmesi değil; aynı zamanda bir milletin çağdaşlaştırılmasıdır. Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir zafer kazandık ve Lozan’da masa başında taçlandırdık. 1923’ten 2023’e kesintisiz barışa sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıldır bu kadar savaş ve çatışma ortamında bir savaş ülkesi değil; bir barış adası gibi. Bu, Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birisidir.”