Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında tarihçi, yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Diyarbakırlılarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi, “Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu” kapsamında Ramazan ayına özel hazırladığı Kültür ve Sanat Etkinlik Takvimi devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca “Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka” mottosuyla hazırlanan takvimde Ramazan sohbetleri etkinlikleri kapsamında tarihçi, yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşiye Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi’nin eşi Meryem Çiftçi de katıldı.

Osmanlı tarihine değinen Şimşirgil’e, etkinliğin ardından Vali Su’nun eşi Zeliha Su tarafından Sur kapılarının temsili anahtarı hediye edildi.

Etkinlik, katılımcıların kitaplarını imzalatması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.