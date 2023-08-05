Tarihçi-Yazar Ömer Çelikaslan, Osmanlı Tarihi isimli yeni kitabını çıkardı. Daha önce kaleme aldığı eserlerle büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Çelikaslan, Osmanlı Tarihi ile tekrardan okuyucusuyla buluşuyor.

'' Bir Solukta Osmanlı Tarihi '' adlı eseri hakkında açıklamada bulunan Tarihçi Yazar Ömer Çelikaslan , " Osmanlı Tarihi medeniyetimizin önemli bir kısmını teşkil ettiği için toplumumuz tarafından her zaman merak konusu olmuştur. Kuruluşundan son dönemine kadar olan önemli olaylar ve olgular üzerinden bu kritik devirleri anlatan kitabımız tüm okuyan alemine hayırlı olsun " dedi.