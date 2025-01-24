Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arasarihçi, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kütüphanesini Muğla’ya bağışladığını açıkladı.

İlber Ortaylı Kütüphanesi ve Cengiz Bektaş Kent Belleği Müzesi ve Muğla’nın 13 ilçesinin özelliklerini taşıyan mini bir kültürel park projesi için Muğla’ya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya projeler hakkında bilgi verildi.

“Eski banka binası özel bir işlev kazanacak”

Toplantıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, projelerin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “

"Muğla’mızda çok önemli üç projenin bugün burada ilk adımları atılıyor. Bu kıymetli mekanları şehrimize kazandırmak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras büyük adımlar attı. Bugün, Alper hocamız ve İlber hocamızla birlikte bu projeleri değerlendirmeye başladık ve birçok somut gelişme kaydettik. Halk Bankası binamız şehrimizin tam merkezinde Cumhuriyet meydanında çok özel bir yapı olarak yeniden işlev kazanacak. Cengiz Bektaş Kent Belleği Müzesi’ne ev sahipliği yapacak. Burada Muğla’nın binlerce yıllık tarihini, kültürünü ve doğasını bir arada tanıtacağız. Aynı zamanda bu alanda bir mini Muğla Parkı gündeme getirdik bugün.”

“İlber hocamız kütüphanesini Muğla’ya bağışladı”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise projelerin ayrıntıları hakkında bilgi verirken, şehrin merkezinde bulunan eski banka binasında açılacak ‘İlber Ortaylı Kütüphanesi’ için İlber Hocanın kütüphanesini Muğla’ya bağışladığını açıkladı. Başkan Aras, “Muğla’da neler yapabileceğimizi hocamızın rehberliğinde aslında biraz da onun bize yol göstermesiyle tespit etmek istedik. Hedefimiz özellikle Muğla’mızın kadim tarihini ve bütün niteliklerini bunu eğitimle birleştirmek, bunu turizmle birleştirmek. Atacağımız adımlarla yine Menteşe’nin de şu Muğla’nın genel olarak turizmden aldığı paydan da en azından bir parça da olsun alabilmesini sağlamak. Yani ekonomik olarak da yine bazı katkıları kentimize taşıyabilmek. Şimdi Halk Bankası binamızı biliyorsunuz satın almıştık. Halk Bankası binamızda biz ilk günden beri zaten kıymetli hocamla görüşüp buranın fonksiyonu ne olur diye düşünürken sağ olsun bize kendi kütüphanesini bağışlamayı taahhüt etti hocamız ve onu kabul etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bu çok kıymetli bir hediye olacak bizim için ve gelecek nesillerimiz için ve orada bir yine kültür merkezi ve kütüphane olacak ve ismi de çok kıymetli hocamız İlber Ortaylı olacak ve orası bir araştırma merkezi gibi de aynı zamanda tabii kullanılacak, bir tanıtım araştırma merkezi gibi tam da Muğla’mızın kalbinde. Cumhuriyet Meydanı’nda bu müzeyi, daha doğrusu kütüphaneyi ve kültür merkezini faaliyete geçirmiş olacağız” diye konuştu.

13 ilçemizi tanıtan bir mini park yapacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, “Yine ikinci adımımız Cengiz Bektaş Bölge Müzesi olarak başlanan müzemiz. Burası çok aktif bir yer olacak. Yani çok fonksiyonlu bir mekan olacak. Orası tamamen bir ilim-irfan yuvası olacak bana göre. Çünkü hem kentin tarihi ve doğasını orada tanıtırken bir taraftan da eğitim de devam edecek. Aynı zamanda da planlama ajansı, yani Muğla’nın geleceği planlanacak. Çok fonksiyonlu bir merkez olacak. Bunun için Alper Çınar Hocam ve ekibi de bir çalışma yaptı. Tabii bunu değerli İlber Hocamızın rehberliğinde geliştirmeye devam ediyoruz. Yine Muğla’mızın merkezinde, yine tam da bizim Cengiz Bektaş kent belleği ve müzemizin kenarında da, yanındaki parselde de Muğla’mızın 13 ilçesinin yine en önemli niteliklerini, özelliklerini taşıyan bir mini park yapacağız. Miniatürk gibi düşünün. Şimdi burada da bir kültürel park olacak. Bundan sonraki bütün çalışmalarımızda da çok kıymetli hocam bize rehberlik yapacağını zaten söyledi. Bu bizim için çok kıymetli” dedi.

“Turizmin kıyağı az ve paralı turist de olur”

Muğla’nın sürekli olarak göç alan bir il olduğunu ve su sıkıntısının yaşandığını belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, az ama paralı turistin tercih edilmesi gerektiğini açıkladı. Ortaylı, “Buranın istikbali aklı başında turist ve aklı başında sakin. Yani buraya gelen insan burada Yunan Adası’ndaki insanlar gibi bakın. Bunların üzerinde durulmuyor hiç. Böyle bir turizm. Efendim turizmin kıyağı az ve paralı turist de olur. Cahil insanlar harabelerinizi gezmeye kalkarsa sadece çöp kaldırırsınız” ifadelerini kullandı.