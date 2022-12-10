Tarihçi Dr. İbrahim Pazan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 39. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda imza günü gerçekleştirdi. Burada konuşan Pazan “Yoğun bir ilgi var çok memnunum” dedi.

Tarihçi Dr. İbrahim Pazan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 39. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda imza günü gerçekleştirdi. Burada konuşan Pazan “Yoğun bir ilgi var çok memnunum” dedi.

TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen 39. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı sekizinci gününde yazarlar ile kitapseverleri buluşturmaya devam ediyor. Program kapsamında Tarihçi Dr. İbrahim Pazan da imza gününde okurları ile bir araya geldi.

İbrahim Pazan burada yaptığı konuşmada, “Pandemi sebebiyle İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde her sene açılan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ne yazık ki 2020 ve 2021 yıllarında yapılamamıştı. Bu sene 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı düzenleniyor. Fuara büyük ilgi var, gençler, öğrenciler, yetişkinler, şu anda salonları doldurmuş durumda. İki senelik kitap susuzluğunu şu anda gideriyorlar. Kağıt fiyatlarının artması kitaplara da yansıdı. Ancak vatandaşlar, bütçelerinden bir miktar ayırarak ve bu fuardaki indirimlerden de istifade ederek kitap almaya geliyorlar. Biz yazarlar olarak, kitaplarımızı beğenen ve almaya gelen kitapseverlerin aldıkları kitapları imzalayarak okurlar ile bir araya geliyoruz. Yoğun bir ilgi var çok memnunum. Benim üç kitabım var. ‘Padişah Anneleri’ kitabım 36 padişahın annelerinin hayatını anlatıyor. Daha sonra Sultan Abdülhamit Han’ın Torunu olan Osman Ertuğrul Efendi’nin biyografisinin anlatıldığı ‘Son Saraylı’ ve Sultan Reşat Han’ın sarayında torunları için tuttuğu muallimenin gözünden o günkü hadiseleri ve torunlarının eğitimini nasıl sağladığını anlatan bir kitabımız var. Bu 3 kitabı okuyucu ile buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.