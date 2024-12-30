Rize’nin Fındıklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir sempozyumda CHP Fındıklı Teşkilatının konuk ettiği Akın Birdal’ın, Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarına yönelik yaptığı açıklamalar tartışmaya neden oldu. Tarihçi ve araştırmacı Ayhan Yüksel, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini Birdal’ın "soykırım" olarak nitelendirmesinin tamamen tarihî gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek bu tür açıklamaların Millî Mücadele’nin kahramanlarını karalamaya yönelik girişimler olduğunu vurguladı.

"PKK’ya laf etmemiş, milli kahramanlara hakaretlerde bulunmuştur"

Yüksel, “Atatürk’ün kurduğu parti olmakla övünen CHP’nin Fındıklı teşkilatının düzenlediği sempozyumda Akın Birdal denilen kişi hem Atatürk’e hem de Giresunlu Millî Mücadele Kahramanı Osman Ağa’ya hakaretler ve suçlamada bulunmuş. Her halde tarih bilgisi eksik ki Rize’nin öz evladı İpsiz Recep Emice’yi ’es’ geçmiş. Bu üç isim Millî Mücadele’de Yunan ve İngiliz işbirlikçiliği yapmamış vatan müdafaasında yer almışlardır. Akın Birdal bu isimleri soykırım yapmakla suçlamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü çek-senet tahsildarları ile bir tutmuştur. Ne yazık ki bunu söylerken ömr-i hayatında ayrılıkçı terör örgütü PKK’ye hiç laf etmemiştir” dedi.

"Hem tarihe hem de kahramanlara saygısızlıktır"

Yüksel, özellikle Doğu Karadeniz’in işgal döneminde Osman Ağa ve Hüseyin Avni Bey gibi isimlerin vatan savunmasında önemli roller üstlendiğini hatırlatarak, bu kahramanların çetecilikle değil, vatan müdafaasıyla anılması gerektiğini ifade etti. Yüksel, ayrıca Akın Birdal’ın PKK konusunda sessiz kalmasını eleştirerek bu tür çifte standartların hem tarihe hem de kahramanlara saygısızlık olduğunu söyledi. "Tarihî belgelerle yanıt verilmesi önemli" diyen Yüksel, bu tür söylemlerin milletin ortak belleğine zarar verdiğine dikkat çekti.

"Ülkesini müdafaa ne zaman soykırım oldu"

Yüksel, “Akın Birdal’ın Bafra-Nebiyan dağlarında eli silahlı 30-40 bin silahlı Rum çetesinden haberi var mı? Bunlara karşı Giresunlu Osman Ağa ve Vonalı Soytarıoğlu İsmail, Tirebolulu Hüseyin Avni Bey pamuk mu atacaktı? Koçgiri’deki isyanı Osman Ağa tenkil etmeyecek miydi? Eli silahlı Ermeni ve Rum çetelerine karşı ülkesini müdafaa etmek, tecavüzlere karşı koymak ne zamandan beri soykırım oldu? Bakalım ’Osman Ağa’ya iade-i itibar’ dileyen sözde Osman Ağa sevenlerden bir ’yanıt” gelecek mi?" ifadelerini kullandı.