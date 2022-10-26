Erzurum’da Temmuz ayında başlayan Tarih Yazan Çocuklar Projesi şimdi de Çat ilçesinde başladı. Çat’ın Soğukpınar İlkokulunda İş insanı Metin Barlak’ın katkıları ile ilk kitap ağacı kuruldu.

Erzurum’da Temmuz ayında başlayan Tarih Yazan Çocuklar Projesi şimdi de Çat ilçesinde başladı. Çat’ın Soğukpınar İlkokulunda İş insanı Metin Barlak’ın katkıları ile ilk kitap ağacı kuruldu.

İlkokul çağındaki çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almalarını ve onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Tarih Yazan Çocuklar (TYÇ) Projesi Erzurum’un Çat ilçesinde de ilk kitap ağaçları ile hayata geçirildi. Hayırsever iş insanı Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak’ın katkıları ile ilçenin Soğukpınar İlkokulunda çocuklar kitaplıklarına kavuştu. Okulda düzenlenen törende konuşan TYÇ Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci, “Bu gün Çat ilçemizde Tarih Yazan Çocuklar projesini hayata geçiriyoruz. Erzurum’da kısa süre önce başladığımız projemiz hayırsever iş insanlarımız ve kamu kurumlarımızın destekleri ile güzel bir şekilde ilerliyor. Bir eğitim programı olarak hazırlanan projemiz ile çocuklarımıza tarihi bilinci anlatabilmek, milli ve manevi duygularımızı aktarabilmek, onların yabancı dil eğitimlerine katkı sunabilmek, hayallerini anlatacağı ortamlar oluşturabilmek bizlerin görevidir. Bu görevi kendilerine sorumluluk olarak bilip çocuklarımıza destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede Erzurum’da tüm çocuklarımız bu projeye dâhil olacak ve kendi kahramanlarını daha iyi öğrenip tanıyacak” dedi.

Törende konuşan İş İnsanı Metin Barlak ise proje yetkililerine teşekkür ederek; “Bu çocuklar hepimizin geleceği. Onların somut ihtiyaçları ne kadar önemliyse soyut ihtiyaçları da o kadar önemlidir. Maalesef günümüzde teknolojinin etkisi ile çocuklarımız çok başka bir şekilde yetişebiliyorlar. Tüm bunların önüne geçebilmek adına bizlerin çocuklarımızı yetiştirirken çok dikkatli olmalıyız. TYÇ Projesi, çocuklarımızın gelişimlerinde en önemli çağlarında büyük bir iş çıkararak onlara kendi öz değerlerimizi anlatıyor, onlara vizyon katıyor. Bu güzel çalışmanın içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Törene ayrıca Çat İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya ve Çat İlçe Tapu Müdürü Selim Geyhan da katıldı.