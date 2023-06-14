Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birisi olarak ifade edilen “Tarih Yazan Çocuklar” birinci yılını tamamladı.

Erzurum Üçkümbetler Millet Bahçesi’nde “Tarih Yazan Çocuklar” projesinin birinci yıl kapanış programı hem coşkulu hem de duygu dolu anlara sahne oldu.

“Gerçek kahramanları tanısınlar”

Programın açılışında konuşan proje yöneticisi Ahmet Ortadeveci dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında, çocukların milli şuur kazanmaları ve tarihlerinden gurur duymaları, toplumumuzun geleceği için giderek daha önemli hale geldiğini hatırlatarak, “Tarih Yazan Çocuklar Projesi; çocuklarımızın Türk büyüklerini tanımalarını, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş bu “gerçek kahramanlardan ilham almalarını ve onları rol model olarak benimsemelerini” sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Geleneklerimizin ruhu, geçmişten bugüne taşıdığımız deneyimle teknolojiyi harmanlayarak, çocuklarımızı keyifle okuyacakları kitaplarla buluşturmanın yanı sıra “görsel” ve “işitsel” öğrenmeyi merkeze alan geniş çaplı yerli ve milli bir projedir.” dedi.

“Tarih yazan çocuklarla gurur duyduk”

Çocukların tarihimizi ve onun önemli bir parçası olan şahsiyetleri iyi tanıması gerektiğini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “ Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Tarih yazan çocuklar projesi bu anlamda tüm Türkiye’ye örnek olması ve yaygınlaşması gereken bir çalışmadır. Benzerleri artmalı. Bizler belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımız kıymetli büyüklerini ve tarihi şahsiyetleri yaşayarak tanıyor. Burada tarih yazan çocukları görmek, izlemek ve dinlemek gurur veriyor” diye konuştu.

Erzurum’dan doğan bir proje

Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birisi olarak gösterilen “Tarih Yazan Çocuklar” projesi Erzurum’daki 100 okulda 100 tarihi şahsiyet ve kahramanı çocuklara anlatmak için yola çıktı. Daha sonra farklı illere de yaygınlaştırıldı. Erzurum Üçkümbetler Millet Bahçesi’ndeki programda; Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu öğrencilerinden kimi Mustafa Kemal Atatürk, kimi Nene Hatun, kimi Abdulhamid, kimi Atilla Han, kimi Bumin Kağan, kimi Seyit Onbaşı, kimi Sütçü İmam, kimi Şerife Bacı, kimi Halime Çavuş, kimi Nezahat Onbaşı, kimi Gördesli Makbule, kimi Çete Ayşe ve kimi Kılavuz Hatice’nin hayatlarından kesitler sundu. Çocukların gösterileri alkış alırken, zaman zaman duygu dolu anlarda yaşandı.