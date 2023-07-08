7. Düzce Otları Bereket Festivalinin ilk gününde Ayşe Taş sahne aldı.

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlen ‘Düzce Otları Bereket Festivali’ il gününün finali Türk Müziğinin iki güçlü sesi Coşkun Sabah ve Ayşe Taş konseri ile yapıldı.

Konuralp Antik Kenti ev sahipliğinde 3 gün sürecek festivalin ilk gününde birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinliklerle güzel bir gün geçiren Düzceliler, festivalin ilk akşamında düzenlenen Türk Müziği konserleriyle coşkulu zaman geçirdi.

Sahneye çıkan Türk Müziğinin değerli sanatçısı Ayşe Taş’ta sanat müziğinin eşsiz parçalarını izleyiciler ile birlikte seslendirdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’de Ayşe Taş’ın seslendirdiği parçaların bazılarına eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Türk müziğinin yaşatılması için çaba sarf edilecek

Konserin ardından sahneye çıkan Başkan Dr. Faruk Özlü, “Bu akşam için Ayşe Taş hanıma çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir konser güzel bir musiki ziyafeti için teşekkürlerimi iletiyorum. Türk Müziğini niye seviyoruz. Çünkü Türk Müziğinde usul var. Edep var adap var. Başka müziklerde var ama bizim öz müziğimiz Türk müziğidir. O yüzden Türk Müziğinin yaşaması, büyümesi, güçlenmesi için inşallah önümüzdeki günlerde hem TRT ile hem Kültür Bakanlığımızla görüşmelerimiz olacak” diye konuştu.