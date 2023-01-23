Anadolu Üniversitesi Tarih Kulübü tarafından “Frig Başkentine Yolculuk: Gordion ve Pessinus Antik Kentleri” konulu seminer düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Tarih Kulübü tarafından “Frig Başkentine Yolculuk: Gordion ve Pessinus Antik Kentleri” konulu seminer düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sivas, Friglerin siyasi ve kültürel yapılarının yanı sıra gündelik yaşamları hakkında da bilgiler verdi. Frigya bölgesinin Büyük Frigya ve Küçük Frigya olmak üzere iki bölgeye ayrıldığını belirten Prof. Dr. Hakan Sivas konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Arkeolojik kalıntılar ve bulgular Frigler hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor”

“Orta Anadolu’ya 300 yıl hâkim olan Friglerin büyük bir kavim olduğunu yerleştikleri yerlere kendi adlarını vermelerinden anlıyoruz. Dağlık Frigya Bölgesi olarak adlandırılan ve Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illeri arasında yer alan bölge Frigler için kutsal bir alan ve burada Frig Vadileri olarak adlandırılan birçok vadi bulunuyor. Arkeolojik kazılardan elde edilen kalıntılar ve bulgular Frigler hakkında bilgi sahibi olmamıza ve çıkarım yapmamıza yardımcı oluyor.”