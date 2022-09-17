Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri turizminin daha fazla gelişmesi ve potansiyelinin arttırılması noktasında Turizm Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri turizminin daha fazla gelişmesi ve potansiyelinin arttırılması noktasında Turizm Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Gerek doğası, gerek 6 bin yıllık kadim tarihinden kaynaklanan unsurları ile turizm şehri Kayseri’nin tanınırlığının ülke sınırlarını aşması ve tüm dünyaya tanıtılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in ev sahipliğinde, gerçekleşen Turizm Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

İL PROTOKOLÜ VE TURİZM İŞLETMECİLERİ BİR ARAYA GELDİ

İl protokolü ve turizm işletmecilerinin bir araya geldiği toplantıda Kayseri’nin daha iyi tanıtılması için el birliğiyle çalışmaların süreceği yatırım ve hizmetler masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bacasız sanayi olarak nitelendirilen ve şehirlerin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen turizm alanında çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Başta Erciyes’imiz olmak üzere Kapuzbaşı Şelalemiz, Koramaz Vadimiz, Aladağlar-Hacer Ormanlarımız, Soğanlı Vadimiz diğer taraftan tarihi değerlerimiz Kültepe Kaniş-Karum’umuz, Kayseri Kalemiz, medrese ve müzelerimiz, Cumhuriyet Meydanı’mız, Kapalı Çarşı’mız, camilerimiz derken tüm bu tarihi ve doğal güzelliklerimizden kaynaklı çok çeşitli gastronomi-kültür değerlerimiz ile turizmin cenneti olan Kayseri’mizi bu alanda tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“HER ŞEY KAYSERİ İÇİN”

Bu çerçevede turizm değerlendirme toplantılarının süreceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Valimiz Gökmen Çiçek ile birlikte Turizm Değerlendirme Toplantısı’na katılarak, paydaşlarımızla bir araya geldik. Kayseri’mizin daha iyi tanıtılması için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Her şey Kayseri için” dedi.