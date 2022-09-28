Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti’nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı’nın ihtişamlı görüntüsü hayran bıraktı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti’nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı’nın ihtişamlı görüntüsü hayran bıraktı.

Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, ihtişamlı görüntüsünün yanında iç mimarisiyle de göz kamaştırıyor. Kartal yuvası görünümüyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı’nın üstünden süzülen güneş ışınları, gün batımında fotoğraf çekmeyi sevenler için de vazgeçilmez bir mekan oluyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yaz-kış yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde de yer alıyor.

Tarihi sarayı görmek için Kocaeli’den fotoğraf makinesini alıp Ağrı’ya gelen Onur Aydın, “İshak Paşa Sarayı’nın mimarisini merak ettiğim için Kocaeli’den buraya geldim. Yapımının 99 yıl sürdüğünü biliyorum ve çeşmelerden birinden süt birinden de su aktığını öğrendim. Fotoğrafçılığa merakım olduğu için buraya gelip çekmek istedim” ifadelerine yer verdi.