Söke’nin tarih öğretmeni damadı Abdullah Şahin’in Kurtuluş Savaşı Kahramanlarını anlatan kitabı “Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm” kitabı yayınlandı. Kurtuluş Savaşı mücadelesinin önemli isimleri Cafer Efe, Yörük Ali Efe de kitapta geniş olarak yer alıyor.

"Cumhuriyetin 100. yılında ‘Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek, dünyaya meydan okuyan kınalı kuzuları unutmamak unutturmamak için eseri meydana getirdik” diyen öğretmen Abdullah Şahin, “Ben bu eseri 25 yıllık meslek yaşantımda edindiğim bilgi birikimi ve deneyimle 27 kahramanımızın sesi olmak için yazmaya çalıştım” dedi.

“Kahramanları yeni nesle aktarmak istiyor”

Kitabı ile ilgili bilgi veren yazar-öğretmen Abdullah Şahin; “Bu eser; vatan için son sözünü söylemeden şehit düşenlerin, Bayrak için can verenlerin, Tarihe karşı kendini sorumlu hissedenlerin, sesi olacaktır. Eserimizde Kurtuluş Savaşı sırasında 27 kahramanımızın bu vatan uğruna ortaya koyduğu destansı mücadelesinden bahsettik. Bugün bu vatan evlatlarını birçoğumuz adını bile duymamışızdır. Oysaki her biri vatan uğruna nelerini feda etmişler öğrendiğimiz zaman emin olun ki Türklüğümüzle bir kez daha gurur duyacağız. Şuan yetiştirdiğimiz nesil maalesef bunlardan bihaber yaşamakta. Eğer biz yeni nesillere bu kahramanları kavratabilirsek daha özgüvenli bir toplum meydana getirmiş olacağız” diye konuştu.