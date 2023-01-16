Diyarbakır’da ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 500 bin TL karşılığında satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Diyarbakır’da ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 500 bin TL karşılığında satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ekipleri Bismil ilçesine bağlı Bozkurt Mahallesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 500 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 21 adet bronz sikke, 2 adet gümüş sikke, 1 adet altın sikke ve 1 adet bronz heykel olmak üzere toplam 25 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.