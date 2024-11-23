Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Özden, “Öğretmenlik mesleği en kutsal meslektir. Her meslek çok önemlidir ama doktoru da, mühendisi de yetiştiren öğretmendir. Mesleklerin en kutsalı öğretmenliktir” dedi.

’Mesleklerin en kutsalı Öğretmenliktir’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, eğitime ve öğretmenlere verdiği öneme değinen Başkan Ömer Özden, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini çok iyi bildiği için başöğretmenlik yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk iki kesime büyük sorumluluk yüklemiştir. Cumhuriyeti gençlere emanet ediyor ve ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu ilelebet yaşatacak olan sizsiniz’ diyerek gençlere olan güvenini dile getiriyor. Daha büyük bir sorumluluğu ise öğretmenlere veriyor. ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyor. Bundan daha büyük bir sorumluluk verebilir mi bir kesime? Onun için öğretmenlik mesleği, mesleklerin en kutsalıdır. Onlar bizleri yetiştirdiler, biz de hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün eserini koruyacağız. Mesleklerin en kutsalı öğretmenliktir.’

’Mustafa Kemal, Eğitimin üzerinde önemle, hassasiyetle durmuştur’

“Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere yüklediği sorumluluk, her meslekten daha önemli ve ağırdır. Öğretmenlerimizin bu bilinçle hareket etmesinden dolayı kendilerini kutluyorum. Ulu önderimizin, dünyanın en büyük liderinin, üzerinde büyük önemle durduğu unsur eğitim olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, eğitiminin iyi kullanılması durumunda; bir ülkeyi müreffeh, ileri, bağımsız, kardeşlik içinde yaşayan bir ülke haline getireceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle eğitimin üzerinde önemle, hassasiyetle durmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’e, ödenemez minnet borcumuz bulunduğunu asla unutmamalıyız. Çocuklarımız, gençlerimiz bu bilinçle yetiştirilmeli, ülkelerine sahip çıkmaları sağlanmalıdır. Çocuklarımızı, gençlerimizi, yani geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, yurdun dört bir yanında zorluklara katlanarak, büyük fedakarlıklar yaparak eğitim hizmetini yerine getiriyor.

Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza öğretmenlerin eşliğinde eğitim görmelerini sağlamıştır. Hepimizin, ona layık yurttaş, öğrenci, öğretmen olma mecburiyetimiz vardır. Ben de bir öğretmenim, bu onurlu, bu kutsal görevi, büyük fedakarlıklarla yapan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bütün kalbimle kutluyorum. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyor, gerek görevi başında gerekse emekli tüm öğretmenlerin ve öğretmenlerimizi yetiştiren akademik camiamızın da öğretmenler gününü kutluyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.”