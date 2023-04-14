Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç arasında imzalanan 2 farklı protokolle, sanatsal faaliyetlere yer verilecek. Protokol kapsamında; İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri, okul dışı öğrenme etkinliklerinin yanı sıra farklı kurslar ve sanatsal faaliyetlerden yararlanacak. Yaz döneminde açık olacak Taş Mektep’te öğrenciler enstrüman, drama, dans ve benzeri kurslar sayesinde yaz tatilini dolu dolu geçirme fırsatı yakalayacak. İmzalanan diğer protokolle; özel eğitim gereksinimi olan bireylere yönelik sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurs programları düzenlenecek.

Sanata ve sanatçıya her daim önem veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Taş Mektep kullanılamaz haldeyken restore ederek yeniden hayat verdik. Daha önce üniversite öğrencilerinin kullanıma açıktı. Şimdi ise Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin sanatsal faaliyetlerini sürdürmeleri için protokol imzaladık. Öte yandan imzaladığımız diğer protokol ile özel eğitim kursları da Taş Mektep’ten yararlanabilecek. Bu sayede sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurs programları düzenleyerek bireyleri topluma kazandırmış olacağız. Atölyelerimizde; ritim, meditasyon, müzik, resim, doğaçlama ve çalgı yapımı gibi çeşitli faaliyetler yer bulacak. İmzalanan protokolümüzün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.