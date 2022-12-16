Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Hentbol Genç Kızlar İl Birincisi olan Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızlar Hentbol Takımı sporcuları ile bir araya gelerek, "Genç kızlarımızı yakaladıkları bu başarı nedeniyle kutluyorum. Spor eğitim hayatında son derece önemli ve ben bunu özellikle kendi çocuklarımda yakından gözlemledim" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Hentbol Genç Kızlar İl Birincisi olan Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızlar Hentbol Takımı sporcuları ile bir araya gelerek, "Genç kızlarımızı yakaladıkları bu başarı nedeniyle kutluyorum. Spor eğitim hayatında son derece önemli ve ben bunu özellikle kendi çocuklarımda yakından gözlemledim" dedi.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Hentbol Genç Kızlar İl Birincisi olan Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızlar Hentbol Takımı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret etti. Okul Müdürü Türkan Özcan Soysal ve Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah İspir’in de katıldığı ziyarette genç sporcular şampiyonluk sevincini Başkan Tarhan’la paylaştı. Hazırlık süreci, turnuva aşaması ve yaptıkları maçlarla ilgili Tarhan’a bilgi veren sporcular, yaşadıkları sıkıntılardan da bahsetti.

Spor yapmanın öğrencinin eğitimindeki pozitif etkisini anlatan Tarhan da Mezitli Belediyesi olarak kentte yaşayan her kesimden insanın spor yapması için seferber olduklarını dile getirdi. Tarhan, genç sporculara ilerleyen süreçte lojistik ve teknik destek de verileceğini kaydederek, "Genç kızlarımızı yakaladıkları bu başarı nedeniyle kutluyorum. Spor eğitim hayatında son derece önemli ve ben bunu özellikle kendi çocuklarımda yakından gözlemledim. Okullarından mezun olduktan sonra da spora devam etmek gibi bir amaçları varsa kendileri için Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzde imkanlar yaratabiliriz" ifadelerini kullandı.