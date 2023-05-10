Mezitli Belediyesi doğal alan tahribatı, çevre kirliliği ve ses kirliliği nedeniyle bölge sakinlerinin yıllardır yoğun şikayetlerine neden olan Kırçiçeği Düğün Salonu’na 2019 yılından beri 9 kez para cezası yazıldığını bildirdi. Kırçiçeği Düğün Salonu için vatandaşların yoğun şikayetlerini dikkate alan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, işletmenin mühürlenmesi ve gerekli cezai işlem uygulaması için çeşitli yaptırımlar uyguladı. Çevre Kanunu, Kabahatler Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gibi farklı kanunlar uyarınca işletmeye toplam 77 bin 737 TL para cezası kesildi. Bölge sakinlerinin mücadelesine destek veren Başkan Tarhan, bölgeye gerekli müdahalenin yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığı girişimlerden sonuç alamadı.

Çevre dostu politikalarla kenti daha yaşanılır bir hale getirmek için gerekli tüm gayreti göstereceklerini dile getiren Tarhan, “Halkımızın talep, şikâyet ve önerilerine özenle önem verdiğimizi herkesin bilmesini isterim. Göreve geldiğim günden bu yana Mezitli halkının her zaman yanında oldum. Çevre ve doğa olaylarında halkımız ile beraber her zaman omuz omuza mücadele verdik. 2019 yılında 100. Yıl Tabiat Parkı'nda yapılması planlanan ‘Mersin Pop Fest'in bölgede yaşayan caretta carettalara zarar vermesi nedeniyle halkımız ile birlikte direniş gösterdik ve verdiğimiz mücadele sonucu festivalin zorda olsa iptalini sağladık. Yine aynı yerde bulunan alan içerisindeki Kırçiçeği Düğün Salonu’na halkımız tarafından ciddi şikayetler gelmeye başlıyordu ve derhal harekete geçerek, ekiplerimizce gerekli işlemleri başlattık. Maalesef bizden alamadıkları ruhsatı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden aldılar. Bu durum müdahale hareketimizi yok etti. Tabi ki vatandaşımızın maruz kaldığı ses kirliliğine karşı başlattığımız mücadelemizi yarım bırakmadık. İşletmeye çeşitli yaptırımlar uygulamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tarhan şöyle devam etti; “Vatandaşlarımızdan işletmenin aşırı ses çıkartması konusunda yoğun şikayetleri dikkate alıyoruz. Doğa alanların korunması ve çevre sağlığı konularında büyük hassasiyet gösterdiğimiz herkes tarafından bilinmekte. Bu işletmenin faaliyetleri hem doğal alanın tahribatına yol açmakta hem de çevredeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ilgili kurumlarla yaptığımız yazışmalar sonucu maalesef olumsuz sonuçlar elde ettik. Temmuz 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden aldığımız cevap bizlerin elini kolunu bağlamış oldu. Yazışmanın;‘Söz konusu alan Bakanlığımız sorumluluk alanındadır. Yönetim ve denetim yetkisi Bakanlığımızdadır. Bu yetkinin Bakanlık izni dışında başka kurum ve kuruluşlarca kullanılmasına izin verilmez ve bu konuda gerekli önlemler Bakanlığımızca alınır. Mezitli Belediyesi bu alana Bakanlığımız izni dışında giremez. Mersin ve Mezitli Belediyelerinin gerek alanın Gelişim Planı yapım ve onay sürecinde gerekse imar planlarının yapım ve onay süresinde yetkisi bulunmamaktadır. Mezitli Belediyesinin herhangi bir denetim yetkisi bulunmamaktadır” şeklinde yazılması müdahale etmemizin önünü kapatmıştır” ifadelerine yer verdi.

Mezitli Belediyesi’nin işletme ruhsatı vermediğinin altını çizen Tarhan, “Belediyemizin ruhsat vermediği Kırçiçeği Düğün Salonu’na Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce anlaşılmaz bir şekilde 25.01.2022 tarihinde İşyeri ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. 100. Yıl Tabiat Parkı için 376 dekar kapalı, 221 dekar açık olmak üzere 597 dekar alan ‘Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı işletmeciliği adı altında ruhsatlandırılmıştır. 597 dekar kapalı ve açık alanda ne var? Belirtilmemiş. Oysa her işyerinin özelliğine göre aranan ölçütler var. Böyle bir işletme ruhsatı olmaz. Bu nedenle düğün yapılan alana nikah için davet edildiğimde gitmiyorum ve çiçek göndermiyorum. Ayrıca nikah memurumuzu da göndermiyorum. İşte böyle hilkat garibesi bir şey” ifadelerine yer verdi.