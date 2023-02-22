Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin 220 bin nüfusu olduğunu belirterek, "40 bini kayıtlı 80 bin Suriyeli bulunuyor. Deprem sonrası Mezitli’ye gelerek hane bazında bize başvuran yurttaşlarımızın sayısı 19 bini aştı. Bunun kadar da kayıtsız olarak gelip burada ailelerinin yanına sığınan ve belediyemize yardım talebinde bulunmayanları da eklerseniz, ilçemizde en az 150 bin depremzede bulunmaktadır” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin 220 bin nüfusu olduğunu belirterek, "40 bini kayıtlı 80 bin Suriyeli bulunuyor. Deprem sonrası Mezitli’ye gelerek hane bazında bize başvuran yurttaşlarımızın sayısı 19 bini aştı. Bunun kadar da kayıtsız olarak gelip burada ailelerinin yanına sığınan ve belediyemize yardım talebinde bulunmayanları da eklerseniz, ilçemizde en az 150 bin depremzede bulunmaktadır” dedi.

Tarhan, katıldığı bir televizyon programında depremin oluşturduğu sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı. 11 ili etkiyen ve 40 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası, komşu il Mersin’e yönelik bir göç akınının başladığının altını çizen Tarhan, “Depremden zarar gören illerin sınırında bulunan il Mersin. Mersin’in yapısının yarısını da deprem illerinden gelen vatandaşlar çekiyor. Böyle bir durum oluşunca depremden kaçmak için ilk akla gelen şehir de Mersin oldu. Mersin ile ilgili böyle bir aidiyet duygusu var” ifadelerini kullandı.

Mersin ve Mezitli özelinde bir göç akınının yaşandığına vurgu yapan Başkan Tarhan, “Mezitli’nin 220 bin nüfusu var. 40 bini kayıtlı 80 bin Suriyeli bulunuyor. Deprem sonrası bölgeden Mezitli’ye gelerek hane bazında bize başvuran vatandaşlarımızın sayısı 19 bini aştı. Bunları aileleriyle birlikte hesaplarsanız 90 bine ulaşmıştır. Bunun kadar da kayıtsız olarak gelip burada ailelerinin yanına sığınan ve belediyemize yardım talebinde bulunmayan da bir o kadar var. Bu da demek oluyor ki sadece Mezitli’de en az 150 bin depremzede bulunmaktadır” diye konuştu.

Mezitli Belediyesi olarak kente sığınan her vatandaşa destek olmaya gayret gösterdiklerini belirten Tarhan, “Biz günaşırı yardım etmeye çalışıyoruz. İlk günkü yardım talepleri ile bugünkü yardım talepleri değişmeye başladı. Giyim, barınma, eğitim gibi ihtiyaçlar var" şeklinde konuştu.

Yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini de sıralayan Tarhan, Mezitli’nin nüfusunun yüzde 81’inden daha fazla depremzede ve Suriyeliyi konuk ettiklerini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İstihdam sorunu başladı. En temel konu önümüzdeki süreçte bu insanların iş sahibi olması gerekiyor. Yaşanan bu iç göç karşısında güçlü yanlarımız var. İnsanlarımız hayırsever. Bunu tüm Türkiye’de gördük. İnsanlarımızın iyilik duygusu çok fazla ve insanımız iyi bir sınav verdi. İnsanlara kalacak yer ayarlamak gerekiyor. İnsanların psikolojik desteğe ihtiyacı var. Sadece depremzede değil ona hizmet eden personelimizin de psikolojik desteğe ihtiyaç duyar hale geldi. Yardım ediyoruz ancak sürdürülebilir çözüm değil. Sürdürülebilir çözüm bu insanların kalıcı yerlere yerleştirilmesi olacak. Biz ne kadar buna dayanabileceğiz. Bunun için bize destek sağlaması ve bu yönde projeler üretilmesi gerekiyor. Kalıcı olabilmesi için somut çözümler üretilmesi gerekiyor."